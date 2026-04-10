Jonathan Castroviejo cambia la carretera por el desierto: correrá la Titan Desert 2026

Jonathan Castroviejo ya tiene nuevo desafío. Apenas unos meses después de poner fin a su etapa en el ciclismo profesional, el vizcaíno ha confirmado que participará en la Skoda Titan Desert Morocco 2026, una prueba muy distinta a todo lo que había vivido hasta ahora en la élite del pelotón. Lo hará con el equipo KH-7, en lo que será su estreno en una carrera de mountain bike por etapas.

Castroviejo, uno de los grandes especialistas españoles contra el reloj de la última década, cierra así el círculo de una trayectoria de máximo nivel. Campeón de Europa contrarreloj y varias veces campeón de España, el ex corredor vasco también dejó huella como gregario de primer nivel en algunas de las estructuras más potentes del WorldTour. Ahora, sin embargo, el escenario cambia por completo: del asfalto, la táctica de equipo y la alta competición al desierto marroquí, donde pesan tanto las piernas como la resistencia mental, la navegación y la autosuficiencia.

El propio Castroviejo admite que el gran atractivo de esta aventura está precisamente en salir de su zona de confort. Asegura que le seduce vivir “una experiencia totalmente diferente”, tener que gestionarse por sí mismo y competir en un entorno nuevo, con otras distancias, otras temperaturas y otra cultura. También reconoce que llega a la cita con respeto, sobre todo por su falta de experiencia en bicicleta de montaña y por una de las claves de la carrera: no perderse en plena etapa.

"Todo será muy diferente"

“No tenía que preocuparme de nada en el ciclismo profesional, te lo daban todo hecho. Aquí es totalmente diferente”, explica el vizcaíno, que pone el acento en la necesidad de resolver imprevistos mecánicos y de interpretar bien el terreno, no solo de seguir un track. En esa línea, apunta a la etapa maratón como uno de los momentos que más le imponen, tanto por la exigencia física como por la gestión de recursos durante dos días.

La entrada de Castroviejo refuerza además al equipo KH-7, que volverá a presentar una expedición muy numerosa en la Titan. El español aparece como una de las referencias deportivas de la estructura en una edición en la que no estará Andrey Amador, ausente mientras se recupera de un accidente sufrido durante un entrenamiento con la selección de su país.

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Con 2026 marcado en rojo, Castroviejo afronta así una segunda vida competitiva. Ya no será en las grandes vueltas ni en las cronos del WorldTour, sino entre arena, calor y orientación. Un terreno desconocido para él, pero también una oportunidad para medir hasta dónde puede llegar lejos del ciclismo que le convirtió en uno de los nombres más respetados del pelotón español.