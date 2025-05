Jonathan Castroviejo anuncia su retirada

Después de 16 años como profesional, Jonathan Castroviejo cuelga la bicicleta. El corredor de Getxo hizo oficial este lunes de forma oficial su decisión a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

"Hoy quiero compartir una decisión que tenía pensada hace tiempo, pero que siento que es el momento correcto: me retiro del ciclismo. Después de años de entrega, esfuerzo y pasión sobre la bicicleta, llega el instante de cerrar este capítulo tan importante de mi vida y abrir nuevas etapas", comienza Castroviejo en su nota de despedida.

"Estos años en la élite no habrían sido posibles sin el apoyo de mi mujer y mis hijos, y también mis padres. Todos ellos han sido mis pilares en cada pedalada, en cada lesión y en cada logro. A mis amigos, que han estado presentes en el camino con su apoyo incondicional, y a todos los equipos que me dieron la oportunidad de crecer, competir y cumplir sueños. El ciclismo me lo ha dado todo: enseñanzas, amistades, retos, y momentos que llevaré conmigo para siempre. Me voy con el corazón lleno de gratitud. Gracias por acompañarme en esta ruta", finaliza el actual corredor de Ineos.

Castroviejo ha aprovechado el día de descanso del Giro de Italia para hacer oficial su decisión. A sus 38 años y después de ocho campañas defendiendo los colores del Ineos, el getxoarra decidió no renovar su último contrato, que cumple este 2025, para dedicarse a nuevas metas.

Especialista en contrarreloj, Castroviejo mejoró también en los últimos años sus prestaciones en la montaña hasta convertirse en un gregario de lujo. En este Giro 2025 realizará su última aportación, acompañando a Egan Bernal, jefe de filas de Ineos para la cita italiana.

Por el momento, el corredor colombiano marcha en la octava posición de la general, a 3:38 del líder, el mexicano del UAE Emirates, Isaac del Toro, tras acabar decimonoveno en la etapa de este domingo en la que se coronó el Monte Grappa.

Tras el anuncio de Castroviejo, Ineos publicó en sus redes sociales un mensaje confirmando la noticia y reconociendo el trabajo del que es uno de sus hombres clave. "Uno de los mejores compañeros de equipo que podrías desear. Después de 16 años al más alto nivel del deporte, @jcastroviejo pondrá punto final a su carrera a finales de 2025", apuntó la escuadra británica.

Castroviejo empezó su carrera como profesional en las filas del Orbea en 2008, luego pasó 2 temporadas en el Euskaltel Euskadi, 6 en el Movistar, 1 en el Sky y 7 en el Ineos. Considerado como uno de los mejores gregarios del pelotón, en su palmarés figuran 11 victorias como profesional. Ha sido 6 veces campeón de España de crono y medalla de bronce mundialista en 2016.