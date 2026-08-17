Jonas Vingegaard no volverá a competir en 2026

Malas noticias para el mundo del ciclismo y especialmente para los intereses del equipo Visma - Lease a Bike. Jonas Vingegaard no volverá a competir en lo que queda de 2026 y aplaza a sus aficionados a verle en 2027 plenamente recuperado de la lesión sufrida debido a la inoportuna caída que tuvo en la etapa 15 del Tour de Francia. El danés cierra una temporada realmente positiva.

La 'Grande Boucle' terminó de la forma más inesperada posible para el dos veces vencedor del Tour de Francia. En la última jornada de la segunda semana de carrera, cuando el grupo de favoritos afrontaba la aproximación a la ascensión de Plateau de Solaison, en una rotonda sin aparente peligro el danés se fue al suelo y terminó contra el arcén de la carretera. El danés se quedó en el suelo visiblemente afectado, y las asistencias médicas acudieron rápidamente para ponerle el brazo en cabestrillo y subirle a la ambulancia.

Máxima precaución

Este lunes, empezando la semana de inicio de la Vuelta a España, carrera en la que no estaba previsto que estuviera antes de la lesión, el Visma informó que Vingegaard todavía "sufre las secuelas de la fractura de clavícula", por lo que se da la temporada por finalizada.

El propio Jonas explicó, en el comunicado de la escuadra neerlandesa, que la intención es "prepararme de la mejor manera posible para la temporada 2027", cuyos objetivos "hablaré con el equipo próximamente". El director deportivo del equipo, Marc Reef, indicó que "lo mejor para él es centrarse en 2027". Asimismo, manifestó que el equipo va a trabajar para que el ganador de las tres Grandes Vueltas vuelva plenamente: "Analizaremos el plan de entrenamiento adecuado y los objetivos para el nuevo año durante las próximas semanas".

Trabajo hecho

Jonas Vingegaard cierra su temporada 2026 con un balance victorias-carreras disputadas realmente positivo. A excepción del Tour, ha ganado todas las carreras en las que ha participado. Pocas, sí; pero a veces, menos es más.

Empezó la campaña relativamente "tarde", debutando en París-Niza la segunda semana de marzo. Obtuvo dos triunfos parciales, los cuales le permitió llevarse la general con casi cuatro minutos y medio de ventaja (4:23) sobre su más inmediato perseguidor, Daniel Felipe Martínez. Al cabo de una semana, dominó la Volta a Catalunya con puño de hierro, ganando dos etapas más y la general, aunque en esta ocasión estuvo más disputada con hombres como Florian Lipowitz o Lenny Martinez.

Jonas Vingegaard ganó la Gran Vuelta que le faltaba / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Aparte del Tour, el principal objetivo del año era el Giro de Italia, la única Gran Vuelta que faltaba en su palmarés. Y estuvo sencillamente brillante. Levantó el trofeo de campeón en Roma tras ganar cinco etapas y gestionar la carrera de forma brillante, dando el espacio justo al resto de equipos. En el Tour de Francia, finalmente no tuvo fortuna y Pogacar dominó ampliamente, pero ganó la contrarreloj inaugural. Una victoria que supuso ser la primera en dos años ante el esloveno.

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Al dar la temporada por terminada antes de tiempo, el corredor del Visma - Lease a Bike no acudirá a las clásicas de Canadá -Montreal y Quebec-, así como al Mundial y al Europeo donde el principal favorito nuevamente será Tadej Pogacar.