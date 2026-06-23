Jonas Vingegaard y sus siete escuderos, listos para el Tour

11 días y bajando. El Tour de Francia está a la vuelta de la esquina y se empiezan a confirmar los nombres de los protagonistas que participarán en 'La Grande Boucle'. Más o menos parece claro a quién veremos en la 'Grand Départ' de Barcelona el próximo 4 de julio, pero es importante confirmarlo para hacer los pronósticos. Los primeros de la clase han sido los hombres del Visma - Lease a Bike, que liderados por Jonas Vingegaard buscarán recuperar el trono perdido hace dos años.

8 hombres y una misión. Siete para trabajar por un único e indiscutible líder: Jonas Vingegaard. Posiblemente estamos ante el mejor Vingegaard de los últimos años. Desde 2023 no se veía a un Jonas tan fuerte, cuando hizo pasar los peores días encima de una bicicleta a Tadej Pogacar. Inolvidable aquel escueto "I'm gone, I'm dead" de Pogacar en la asecnsión al Col de la Loze, en la etapa 17 del Tour de 2023, que fue el mejor reflejo del brutal ataque del Visma contra su gran rival. El 'Principito' sigue a un nivel bárbaro, pero el ciclista escandinavo está más cerca.

Los soldados de Jonas

La temporada de Vingegaard hasta la fecha da motivos para creer. Dominó el Giro de Italia con puño de hierro, muy por encima de los Gall, Hindley, Arensman o Gee. Pero no solo fue en la gran ronda italiana. En Cataluña, ganó las dos etapas clave y la general, dejando a Remco Evenepoel sin opciones y destronando a otros rivales fuertes como Lenny Martinez o Florian Lipowitz. Antes, en su debut del año en la París-Niza, los abandonos de otros candidatos como Juan Ayuso u Oscar Onley le allanaron el terreno en una prueba donde sus mayores oponentes fueron el frío y la lluvia.

Tampoco hay que restarle mérito a su equipo de trabajo. Hombres que por libre han demostrado su gran valía y que a muchos equipos ya les gustaría tenerlos como líderes de carrera. Qué decir de Sepp Kuss, campeón de La Vuelta a España 2023 y vencedor de etapa en las tres grandes (Giro, Tour y Vuelta), o del estadounidense Matteo Jorgenson, fiel servidor de Vingegaard y fiabilidad máxima en las generales, como doble vencedor de la París-Niza.

Por otra parte, los hombres de intendencia en el llano o en la media montaña, como Edoardo Affini o Victor Campenaerts. El italiano, buen contrarrelojista, disputará su segundo Tour de Francia y en la primera etapa ya será fundamental para que su líder pueda vestirse el amarillo, aunque nunca renuncia a sus oportunidades en las etapas. Quien también 'pelea' por sus victorias parciales es Campenaerts, gregario revelación en el Tour del año pasado y que sabe lo que es ganar una etapa en la gran ronda francesa (2024).

Debutantes en 'La Grande Boucle'

El 'ocho' lo completan dos debutantes, además de Bruno Armirail que lo hace con el Visma, tras disputar tres Tour en las filas de Groupama - FDJ y Decathlon. El tricampeón francés contra el 'crono' no sabe lo que es ganar una etapa del Tour, pero sí trabajar para líderes como Felix Gall o David Gaudu.

Los debutantes en 'La Grande Boucle' son los jóvenes Per Strand Hagenes y Davide Piganzoli. El noruego, en su tercera temporada en el WorldTour, se ha desenvuelto como un buen clasicómano al ganar Antwerp Port Epic y quedar 2º en E3 Saxo. Piganzoli, por su parte, fue el último gregario de Vingegaard en el Giro, cuyo rendimiento fue excelente. Subió muy bien en cada etapa y, además de trabajar para su líder, le permitió terminar en un meritorio 8º puesto en la general. Asimismo, su última victoria en La Route d'Occitanie y la baja de Wout Van Aert le dieron su plaza en la alineación de las avispas.

El Uno-X, el segundo

A última hora de la tarde, el Uno-X Mobility ha sido el segundo equipo en anunciar su alineación. Liderados por Tobias Halland Johannessen, que en el pasado Tour terminó 6º y que viene de hacer 5º en Tour Aveurgne - Rhone - Alpes, es el líder de la escuadra escandinava. Una de las revelaciones del Tour de 2025 irá bien acompañado por diferentes hombres muy habilidosos para lograr triunfos parciales.

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La general con Johannessen y las victorias de etapa serán los objetivos principales del Uno-X. Para el segundo, Magnus Cort (seis victorias en Vuelta, dos en Tour y una en Giro), Jonas Abrahamsen (etapa en Tour 2025), Andreas Kron (victoria en Vuelta a España) y Torstein Traeen deben ser las principales bazas de un equipo que siempre da la talla.