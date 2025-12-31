Jonas Vingegaard presenta el maillot con el que quiere reconquistar el Tour

El Team Visma | Lease a Bike ya piensa en 2026 con un objetivo claro: volver a situar a Jonas Vingegaard en lo más alto del ciclismo mundial. En un curso marcado por la ambición deportiva y la obsesión por el detalle, el equipo neerlandés ha presentado su nuevo maillot para la próxima temporada, una equipación que simboliza ese salto adelante que el proyecto quiere dar alrededor de su gran líder para las grandes vueltas, con el Tour de Francia como gran horizonte.

Ganador de dos ediciones del Tour, en 2022 y 2023, el danés volverá a intentar reconquistar la ronda gala en 2026 y romper el abrumador dominio de Tadej Pogacar, ganador del Tour en 2024 y 2025.

Imagen promocional del Team Visma 2026 / Team Visma

El nuevo kit ha sido desarrollado en colaboración con Nimbl, un socio estratégico que amplía su peso dentro de la estructura. Hasta ahora responsable del calzado de ciclismo del equipo, la marca pasa a suministrar también la ropa técnica de alto rendimiento que vestirán los corredores en competición. Un paso más en una alianza que busca maximizar cada aspecto del rendimiento, desde la aerodinámica hasta la comodidad en los días decisivos de montaña.

Con una amplia experiencia en investigación y desarrollo, Nimbl ha participado activamente en el diseño de una equipación pensada para marcar un nuevo estándar de calidad y prestaciones. El objetivo es claro: prendas que protejan al ciclista, acompañen cada movimiento y se adapten al cuerpo como una segunda piel, un factor clave en un equipo que en 2026 quiere ofrecer a Vingegaard y a su bloque las mejores condiciones posibles para pelear por todo.

El director general del equipo, Richard Plugge, explicó que el nuevo maillot es una extensión natural de la filosofía del Visma | Lease a Bike. “Una nueva temporada siempre significa evaluar, mejorar y seguir construyendo. Nuestro maillot de 2026 refleja exactamente ese enfoque: es reconocible por lo que somos, pero incorpora una atención máxima al detalle y al desarrollo”, señaló.

Un plan B

El amarillo, color del maillot de líder del Tour, sigue siendeo el color predominante, circunstancia que obligará al equipo a buscar un color alternativo en julio, en las carreteras francesas.

Plugge incidió también en la importancia del trabajo conjunto con los socios para sostener las grandes aspiraciones deportivas del proyecto. “Junto a nuestros partners, seguimos explorando nuevas formas de apoyar a nuestros corredores para que puedan rendir a su mejor nivel”, afirmó.

Un mensaje que encaja con la hoja de ruta del equipo: rodear a Vingegaard de la mejor tecnología, el mejor entorno y el máximo apoyo para afrontar una temporada en la que el Visma | Lease a Bike quiere volver a mandar en el pelotón.