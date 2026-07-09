Jonas Vingegaard no pierde la fe tras la nueva exhibición de Pogacar en el Tourmalet: "Sigo creyendo en mí mismo"

El optimismo de la primera etapa parece ya haberse difuminado en la sexta jornada del Tour. El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) terminó en la lona después del primer enfrentamiento de alta montaña con el esloveno Tadej Pogacar, quien le endosó 2:38 minutos en la cima de Gavarnie Gédre. A pesar del resultado, el ganador de la Vuelta 2025 no pierde la fe.

"Obviamente, el día no salió como esperaba. El UAE lanzó un gran ataque en el Tourmalet y simplemente no pude seguirlos. Además el descenso no era el mejor para mi. Tuve que encontrar mi propio ritmo", comentó en meta sobre las principales dificultades que se encontró.

A pesar de la decepción, queda mucho Tour (15 etapas concretamente) y Vingegaard sigue mostrando confianza en sus posibilidades y en tener días mejores. "Hoy no ha sido mi mejor día, así que estoy decepcionado. Creo que mis piernas mejorarán. Sigo creyendo en mí mismo", afirmó el vencedor de las tres grandes vueltas. Pero avisó: "La batalla aún no ha terminado".

Del Toro y Pogacar, 'cazados' hablando de Vingegaard: "Él ni siquiera lo intentó"

La gran calidad de las retransmisiones de hoy en día, y en concreto las de ciclismo, permite acceder a espacios tal vez desconocidos para muchos. Tras las etapas, los mejores de la carrera tienen que subir al podio y, mientras esperan para recoger el reconocimiento, tienen una zona de espera reservada para soltar piernas. Entonces siempre surge algún detalle anecdótico muy interesante.

Tras la durísima etapa del Tourmalet que finalizó en Gavarnie-Gèdre, Isaac del Toro estuvo hablando con su compañero y vencedor de la etapa, Tadej Pogacar. Entre muchas cuestiones, comentaron el ataque decisivo en el Tourmalet y la reación de su principal rival, Jonas Vingegaard.

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Primero, 'Pogi' valoró el trabajo previo de su compañero antes del ataque decisivo: "Está bien. Fuiste demasiado rápido. Quiero decir... esas aceleraciones que haces". Por otra parte, el mexiano del Toro se mostró sorprendido por la reacción de Vingegaard. "Él (Vingegaard) ni siquiera lo intentó", reconoció, a lo que Pogacar le explicó que "él sabe que nosotros hacemos esto".