Jonas Vingegaard, operado con éxito de su fractura de clavícula

Quedan 4 días de Tour de Francia, pero no es lo mismo desde el pasado domingo. El devenir del Tour de Francia 2026 vivió un importante giro de guión en la etapa 15. A poco más de 20 km de la meta en Plateau de Solaison, Jonas Vingegaard sufrió una caída que le causó una fractura de clavícula y le obligó a abandonar. Según su equipo, el danés ya ha sido operado con éxito.

No estaba siendo el Tour soñado por Vingegaard, pero nadie tampoco esperaba que su participación terminara en una rotonda francesa. El corredor del Visma-Lease a Bike calculó mal la distancia y no tomó bien la rotonda, terminando contra el arcén de la carretera. El dos veces ganador de la 'Grande Boucle fue atendido inmediatamente y trasladado en ambulancia.

Vingegaard abandona el Tour en ambulancia por una caída / Eurosport

Uno de los directores deportivos del equipo, Marc Reef, atendió al medio danés 'TV2 Sport' antes de la etapa 17. "Todo salió bien. Hicieron lo que tenían que hacer. No fue la operación más complicada que se pueda imaginar", confirmó el director neerlandés acerca de la situación de su líder.

Sin plan B

El equipo Visma-Lease a Bike acudió al Tour de Francia con un 'all-in' por Jonas Vingegaard y la clasificación general. Con el líder fuera de la carrera, la escuadra neerlandesa se ha tenido que reinventar con los siete corredores que le quedan y salir a la fuga.

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El propio Marc Reef expresó su decepción tras la propia etapa. "Teníamos la vista puesta en estas etapas y seguíamos creyendo en él. Es increíblemente decepcionante que termine así", manifestó. Asimismo, el estadounidense Matteo Jorgenson representó el estado de ánimo del equipo. "No tenemos plan B, apostábamos todo por Jonas. Todo iba según lo previsto, pero el ciclismo a veces es una mierda", dijo el excorredor del Movistar Team.