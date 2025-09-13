Jonas Vingegaard, campeón virtual de La Vuelta 2025: "Hoy me he encontrado bastante mejor"

Jonas Vingegaard ya toca el trofeo de La Vuelta con la yema de los dedos. Lo añadirá a los dos Tour de Francia que ya tiene en casa. En el día 'D' ha actuado como un campeón, lo que es, y se ha impuesto en la dura ascensión a la Bola del Mundo (Puerto de Navacerrada). A diferencia de otros días, el danés ha realizado una gran subida y ha explicado que hoy se ha encontrado "bastante mejor".

El líder de Visma - Lease a Bike ha logrado su segunda victoria en la presente edición de la ronda española, aunque -como él mismo ha reconocido- le habría gustado conseguir más. "Quería ganar en Bilbao, tampoco pude en el Angliru. Y dije, bueno, hoy también era un día especial. También me hacía ilusión ganarlo, pero hoy sí que lo he conseguido", ha reconocido, además de añadir que se ha sentido mejor que "en alguna de las últimas etapas con final en alto".

Gestión de la ascensión final

Como un auténtico genio del ciclismo, Vingegaard ha contado con todo lujo de detalle cómo ha vivido la ascensión final a la Bola del Mundo. "A falta de un kilómetro y medio, estaba 'cómodo' con el ritmo que estaban marcando Hindley y Joao (Almeida). Sentía que no iba al límite. Y he dicho pensado que esta podía ser una buena oportunidad de ganar la etapa. Y en ese momento, ya no faltando mucho, con la situación ya asegurada, pues he decidido ir a por ello. Sin mucho que perder. Pero los últimos 300 metros se han hecho tremendamente duros", ha explicado.

Finalmente, mañana espera tener "un día tranquilo" y poder lucir el rojo por las calles de Madrid.