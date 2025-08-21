Jonas Vingegaard no acudirá al Mundial de Ruanda

Los días previos a la Vuelta a España 2025 están siendo muy interesantes en cuanto a actualidad e información que se conoce gracias a las entrevistas que ofrecen los protagonistas. En el día de hoy ha sido el turno de Jonas Vingegaard en rueda de prensa. El gran favorito a llevarse la gran ronda española ha despejado las incógnitas respecto a su calendario post Vuelta, del tramo final de temporada, con una gran novedad: no irá al Mundial de Ciclismo que se celebra en Ruanda del 21 al 28 de septiembre.

El Mundial ciclista pierde a otro gran protagonista de cara a una carrera en la que Tadej Pogacar sigue ganando enteros para revalidar su trono de campeón mundial. En el último Tour de Francia, el esloveno ganó con mucha solvencia y, sin su máximo rival, el camino hacia la victoria está prácticamente allanado si no interviene ningún factor externo. Por más inri, el perfil del recorrido favorece mucho a Pogacar y a todos los escaladores, motivo por el que corredores de primerísimo nivel como Mathieu van der Poel o Wout Van Aert han decidido no acudir.

Recorrido y perfil de la prueba de ruta masculina absoluta / Mundial Kigali 2025

Un Mundial con poca presencia danesa

La baja de Jonas en los Mundiales responde en cierta medida a una determinación adoptada por Dinamarca: la de limitar severamente su contingente desplazado a Ruanda, por motivos fundamentalmente logísticos y económicos. Aunque desde primavera ya se conocía que sub23 o junior daneses no estarían en Kigali, esta misma semana se conoció que la Danmarks Cykle Unior renunciará a sus plazas contrarreloj elite, y correrá solo las citas en línea masculina y femenina.

El Europeo será el último baile de la temporada entre Pogacar y Vingegaard

Tras el bonito Tour que nos brindaron Pogacar y Vingegaard, la última ocasión en la que se verán las caras en la presente temporada será en la prueba de ruta del Campeonato Europeo. Ardèche (Francia) acogerá el Europeo del 1 al 5 de octubre con una buena participación y, sin duda, con la presencia de los dos extraterrestres como especial añadido. Ambos prácticamente no suelen coincidir durante el año, a excepción del Tour o la Vuelta, ya que tienen calendarios muy distintos. Un claro ejemplo es que esta temporada se reencontraron en la competición en el Critérium du Dauphiné, cuando no coincidían desde el Tour de Francia del año pasado.

Pogacar y Vingegaard, en el pasado Tour / EFE

En lo que respecta al resto de citas del calendario, Vingegaard pondrá punto final a su temporada en el propio Europeo, única competición en la que participará tras la Vuelta. Por parte de Pogacar, el esloveno viajará a Canadá para competir en el Gran Premio Ciclista del Québec y en el Gran Premio Ciclista de Montreal. A continuación, se desplazará a Ruanda para defender su título mundial, antes de acudir al Europeo y cerrar el año en la clásica italiana Il Lombardia.