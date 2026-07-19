CICLISMO
Jonas Vingegaard abandona el Tour de Francia tras sufrir una dura caída
El jefe de filas del Team Visma tuvo que retirarse en un vehículo médico tras irse al suelo a los pies del Plateau de Solaison.
Se acabó el Tour de Francia para Jonas Vingegaard. El jefe de filas del Team Visma, principal oposición a las aspiraciones de Pogacar de conseguir el maillot amarillo, pone fin a su andadura en la ronda gala después de sufrir una dura caída a los pies del Plateau de Solaison.
A escasos 20 kilómetros de meta, en el inicio de la ascensión final al mítico puerto, Vingegaard se fue al suelo en un accidente en el que también se vieron involucrados su compañero de equipo Sepp Kuss y el mexicano Isaac del Toro.
Mientras los otros dos corredores accidentados pudieron volver rápidamente a sus bicicletas e iniciar el ascenso, la mala suerte se cebó con Jonas Vingegaard. El danés se quedó en el suelo con visibles molestias en el hombro, y las asistencias médicas acudieron rápidamente para ponerle el brazo en cabestrillo y subirle a la ambulancia.
Trágico final para Vingegaard en el Tour de Francia, cuyas aspiraciones a conseguir su tercera victoria se acaban a falta de una semana para el final de competición. El jefe de filas del Team Visma abandona la ronda gala como segundo clasificado a la general a +4:30 de un Pogacar que se está mostrando implacable.
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