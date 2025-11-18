Joao Almeida renueva con el UAE de Pogacar hasta 2028

El portugués Joao Almeida, ganador esta temporada de la Itzulia, Vuelta A Romandia y a Suiza y segundo en la Vuelta, ha extendido su contrato con el UAE Emirates hasta 2028, según ha confirmado el equipo emiratí.

Almeida (Caldas da Rainha, 27 años) llegó a la formación que lidera el esloveno Tadej Pogacar en 2022, y desde entonces se ha convertido en uno de los puntales del UAE para disputar carreras y en la labor de ayuda al cuádruple ganador del Tour de Francia y bicampeón mundial.

La temporada 2025 ha sido la mejor hasta la fecha para el ciclista portugués con sus éxitos en País Vasco, Romandía y Suiza y el segundo puesto en la Vuelta, en una edición en la que sumó el triunfo de etapa en el Alto del Angliru.

"Estoy muy contento de continuar mi trayectoria con el UAE Team Emirates–XRG. Desde el primer momento, me he sentido como en casa. El ambiente, la profesionalidad y la confianza que el equipo me ha brindado me han ayudado a convertirme en un mejor corredor", ha destacado Almeida.

La renovación hasta 2028 supone para Almeida "confianza y estabilidad, cuestiones necesarias para seguir trabajando para alcanzar objetivos".

"Tengo un gran equipo y un excelente personal a mi alrededor, y estoy muy motivado para lo que está por venir. Juntos, estoy seguro de que podemos seguir luchando por la victoria en las carreras más importantes del mundo".

Nueva concentración de pretemporada en Benidorm

El mismo equipo ha confirmado que realizará en la localidad alicantina de Benidorm durante el mes de diciembre una concentración de pretemporada, tal y como ha sido habitual en los últimos años.

El equipo, dirigido por Joxean Fernández Matxin, cuenta en sus filas, además del tetracampeón del Tour y doble ganador Mundial, con corredores de la talla del mexicano Isaac del Toro, segundo en el pasado Giro, aunque ya no estará el español Juan Ayuso.

Entre las incorporaciones a la potentísima formación del UAE destacan Benoît Cosnefroy, Kevin Vermaerke y el español Adrià Pericas.

La formación de Pogacar aún no ha confirmado la sede de su concentración, pero sí ha concretado para el 13 de diciembre la popular sesión abierta a los medios, en la que el esloveno y su director suelen marcar los objetivos de la próxima temporada ciclista.

Además del UAE, el Lidl Trek, equipo en el competirá el alicantino Ayuso, ha hecho oficial que realizará su concentración en la localidad de Dénia, también durante la segunda semana de diciembre.