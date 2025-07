Joao Almeida, el escudero de Pogacar, seguirá en el UAE hasta 2028

El portugués Joao Almeida, quien se vio obligado a abandonar el Tour de Francia 2025 tras una importante caída en la etapa siete, tiene asegurado su futuro en el poteten UAE Emirates, conjunto con el que ampliará su vínculo hasta 2028.

El manager del corredor luso, João Correia, confirmó al rotativo portugués 'A Bola' que Almeida, quien cumplía contrato este 2026, ha prorrogado su vinculación con la escuadra emiratí dos años más, hasta 2028.

El ciclista de A-dos-Francos, que llegó al UAE Emirates en 2022, se asegurá así su continuidad en el equipo de Tadej Pogacar. El luso se ha convertido en uno de los escuderos de lujo del esloveno, especialmente en las etapas de montaña y era una de las grandes bazas para este Tour de Francia antes de verse obligado a abandonar tras la octava etapa, después de su caída el día anterior camino del Muro de Bretaña.

Almeida tuvo que abandonar el Tour / EFE

Intento fallido

Almeida hizo un esfuerzo épico para continuar en carrera pero a falta de unos 80 kilómetros para la meta de Châteauroux, tras haberse quedado relegado del pelotón, decidió poner pie a tierra y subir al coche de su equipo. "Me siento como si me hubiera pasado un tren por encima dos veces", dijo el corredor al no poder tomar la salida al día siguiente.

Fue sin duda un mazado para el UAE y Pogacar justo antes de que empiece la alta montaña en el Tour. "Es una gran pérdida para nosotros. Estaba en un gran momento de forma, es un compañero muy combativo, estaba siendo el héroe del equipo por su capacidad para aguantar. Es una pena que al final yaha tenido que abandonar", afirmó el esloveno, alabando el trabajo de su compañero y agradeciendo su predisposición.