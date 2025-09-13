Joao Almeida, tan cerca como tan lejos: "Sin arrepentimiento"

No se le puede reprochar nada a Joao Almeida. El portugués ha hecho una gran Vuelta a España de principio a fin. Ante la ausencia de Tadej Pogacar, ha sabido aprovechar la oportunidad y ha demostrado que puede ser un líder fiable si el esloveno no está disponible. En los últimos días de montaña, se ha exprimido al máximo para tratar de dejar atrás a Jonas Vingegaard y, aunque ha estado al límite, no ha sido posible. Por contra, el danés sí que lo ha desbancado en la ascensión final a la Bola del Mundo, pero Almeida ha sido claro: "Sin arrepentimiento".

El equipo UAE Team Emirates XRG ha propuesto un plan de etapa muy duro. "Íbamos al límite toda la etapa, no teníamos nada que perder", ha explicado Almeida a detalle: "La idea era hacer la etapa lo más dura posible, endurecerla al máximo. Las sensaciones no eran las mejores, pero igualmente lo intentamos y creo que es lo que importa".

Respeto mutuo

El portugués ha agradecido el trabajo de sus compañeros, "que han llevado el plan de manera escrupulosa, pero finalmente no nos ha salido". Por otra parte, Almeida y Vingegaard han dejado una bonita imagen en zona mixta cuando han atendido a 'Eurosport' juntos. "Una pelea respetuosa y estuvo bastante bien. Siempre guardando alguna sorpresa cada día. Realmente lo intenté, pero no fue posible vencerlo", compartió el ciclista del UAE, quien reconoció que "fue difícil verlo atacar hoy".

Asimismo, el vencedor en el Angliru reconoció el trabajo de Vingegaard y se 'rindió' ante él: "Ya estaba en mi límite, pero no me sentía muy bien. 'Chapeau' por él, fue el triunfador hoy".