CICLISMO
Jhonatan Narváez se lleva la tercera etapa en Suiza; Pogacar sigue líder
El ecuatoriano sacó músculo en el sprint final ante Meurisse después de aguantar gran parte de la jornada en la fuga
EFE
El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se impuso este viernes en la tercera etapa de la 89ª Vuelta a Suiza al imponerse al esprint al belga Xandro Meurisse (Pinarello), tras 157,4 kilómetros con salida y meta en Bad Ragaz, donde el esloveno Tadeg Pogacar volvió a vestirse de líder.
Narváez (UAE) y Meurisse (Pinarello) protagonizaron la escapada de la jornada, iniciada después de las subidas de los dos puertos de primera categoría, el Wildhaus y el Schwägalp, y un estirón neutralizado por el pelotón del esloveno Tadej Pogacar.
Ambos ciclistas llegaron a tener 3 minutos de ventaja bajo una fuerte lluvia sobre el grupo, que fue restando ese tiempo para dejarlo a 90 segundos a 30 kilómetros de meta y a medio minuto en los metros finales, aunque lograron conservar una mínima ventaja el resto para resolver entre ellos la etapa al esprint.
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