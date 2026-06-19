Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jorge SalinasPractice MotoGPLopeteguiLamineVolta Catalunya femeninaClasificación Volta a Catalunya Femenina 2026Clasificación Tour de SuizaEtapa 4 Tour de SuizaAran AparicioDónde ver Mundial 2026Horarios MotoGPMundial 2026Sabadell - ZamoraMercado de fichajesTopuriaGrupos Mundial 2026Horario BadosaCuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Programa Diamond LeagueCuándo juega JódarDeclaración de la rentaJorge ReyGonzalo BernadosCiclistasBalizaNoticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

CICLISMO

Jhonatan Narváez se lleva la tercera etapa en Suiza; Pogacar sigue líder

El ecuatoriano sacó músculo en el sprint final ante Meurisse después de aguantar gran parte de la jornada en la fuga

Narváez, ganador de la tercera etapa del Tour de Suiza 2026

Narváez, ganador de la tercera etapa del Tour de Suiza 2026 / UAE Team

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se impuso este viernes en la tercera etapa de la 89ª Vuelta a Suiza al imponerse al esprint al belga Xandro Meurisse (Pinarello), tras 157,4 kilómetros con salida y meta en Bad Ragaz, donde el esloveno Tadeg Pogacar volvió a vestirse de líder.

Narváez (UAE) y Meurisse (Pinarello) protagonizaron la escapada de la jornada, iniciada después de las subidas de los dos puertos de primera categoría, el Wildhaus y el Schwägalp, y un estirón neutralizado por el pelotón del esloveno Tadej Pogacar.

Noticias relacionadas

Ambos ciclistas llegaron a tener 3 minutos de ventaja bajo una fuerte lluvia sobre el grupo, que fue restando ese tiempo para dejarlo a 90 segundos a 30 kilómetros de meta y a medio minuto en los metros finales, aunque lograron conservar una mínima ventaja el resto para resolver entre ellos la etapa al esprint.

TEMAS

Añádenos en Google