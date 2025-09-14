De ganar a 130.000 rivales en Zwift a conquistar la montaña de la Vuelta: el camino de Jay Vine

Jay Vine es hoy uno de los nombres propios de la Vuelta a España 2025. El ciclista australiano ha demostrado que los sueños también se conquistan desde un rodillo, en el salón de casa. En Madrid, el ciclista del UAE (30º en la general) vestirá el maillot de lunares que le acredita como vencedor de la clasificación de la montaña, un premio que simboliza tanto su talento como su trayectoria atípica.

Todo comenzó en 2020, en plena pandemia. Zwift, la plataforma de ciclismo virtual, lanzó junto al equipo Alpecin una iniciativa pionera: la Zwift Academy. Más de 130.000 ciclistas de todo el mundo se apuntaron al reto con la esperanza de ganar un contrato profesional. Entre ellos estaba Vine, entonces con 24 años, que se entrenaba en casa mientras formaba parte del modesto equipo australiano ARA. Su victoria en esa selección, tras superar pruebas de potencia, resistencia y cadencia, le abrió las puertas del ciclismo World Tour en 2021. Alpecin apostó por él y el tiempo ha demostrado que la decisión fue un acierto. Desde aquel salto digital a la carretera, Vine ha acumulado triunfos importantes, incluidas dos victorias de etapa en la Vuelta 2022.

Pero lo logrado en la edición de 2025 supone un paso más: regularidad, combatividad y un dominio en la montaña. En cada puerto, desde los más suaves hasta los más exigentes, el australiano ha sumado puntos y se ha ganado el respeto del pelotón.

"Es sorprendente", reconocía en su día Juanma Gárate, director deportivo del EF Education. "Mover vatios es importante, pero ganar exige mucho más: colocarse bien, descender, leer la carrera". Oliver Cookson, de Ineos, apuntaba en la misma línea: "Los números no mienten, pero hace falta mentalidad y saber sufrir". Vine ha demostrado ambas cosas en cada jornada de esta Vuelta.

De mover vatios a una 'grande'

Su irrupción también abre un debate más amplio: la tecnología como puerta de acceso al ciclismo profesional. En un deporte donde Strava, potenciómetros y GPS forman parte del día a día, Zwift y Alpecin encontraron una vía distinta para captar talento.

"Al ganador le damos todos los conocimientos de rendimiento y aprendizaje técnico", explicaba Thomas Sneyers, jefe de marketing del equipo belga. Y Vine fue el mejor ejemplo de que la fórmula funciona.

Jay Vine, junto al vencedor de la Vuelta, Jonas Vingegaard / EFE

Pero en 2025 todas las miradas vuelven a Jay Vine. Ha sabido reinventarse, crecer en las carreras más exigentes y consolidarse como un escalador de primera línea. Su triunfo en la clasificación de la montaña en la Vuelta a España, por delante de Jonas Vingegaard, es un símbolo de cómo el ciclismo puede transformarse con la tecnología.

Cuando suba al podio en Madrid con el maillot de lunares, Vine cerrará un círculo perfecto: de las carreteras virtuales de Zwift a las montañas de la Vuelta. Una historia única que confirma que el ciclismo ya no tiene fronteras entre lo digital y lo real.