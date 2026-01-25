Ciclismo
Jay Vine gana el Tour Down Under más accidentado tras ser derribado por un canguro: “No puedo creer la mala suerte que hemos tenido”
El australiano se apuntó la victoria en la general de la primera gran competición de la temporada ciclista, tomando el relevo de un Jhonatan Narváez que se vio obligado a abandonar por una caída
El Tour Down Under tiene nuevo campeón. El australiano Jay Vine, del UAE Team Emirates, se subió en lo más alto del podio después de aventajar en +1:03 al suizo Mauro Schmid y en +1:12 a su compatriota Harry Sweeny.
La gloriosa jornada de Vine en Stirling estuvo muy cerca de vivir un giro de guion tan surrealista como inesperado. Durante la última jornada, un canguro apareció en la carretera mientras circulaba el pelotón, derribando a algunos ciclistas entre los que se encontraba el propio Vine.
La acción fue cuanto menos aparatosa, pero por fortuna se saldó sin tener que lamentar graves consecuencias. Si bien es cierto que algunos ciclistas -dos de ellos del UAE- se vieron obligados a abandonar la carrera, el canguro no resultó herido y Jay Vine pudo continuar la carrera con la bicicleta de uno de sus compañeros.
De vuelta a la carretera, el australiano terminó reenganchándose al grupo escapado para posteriormente certificarse como nuevo campeón del Tour Down Under. El australiano reafirma el dominio del UAE en la primera gran carrera de la temporada ciclista al tomar el relevo de Jhonatan Narváez, que no pudo defender su trono hasta el final por culpa de un desafortunado accidente que le obligó a abandonar en la etapa 4.
Un Tour Down Under accidentado para el UAE
A pesar de la victoria final de Jay Vine, la mala suerte se ha cebado con el UAE Team durante el Tour Down Under. Los abandonos de Mikkel Berg y Juan Sebastián Molano se suman a los de Jhonatan Narváez y Vegard Stake Laengden del sábado, dibujando un escenario adverso en el que la victoria del australiano tiene aún más mérito.
Este cúmulo de infortunios fue recordado por Jay Vine tras su paso por meta. "No puedo imaginar la mala suerte que hemos tenido en los últimos días", valoró el nuevo campeón del Tour Down Under, uno de los pocos miembros del UAE Team que salió ileso de la experiencia australiana.
