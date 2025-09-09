CICLISMO
Javier Romo se retira de la Vuelta
EFE
Mos
El ciclista español Javier Romo (Movistar) se ha retirado en el trascurso de la decimosexta etapa de la Vuelta que se disputa entre Poio y Mos debido a las lesiones que le produjo una caída en la jornada del pasado domingo.
Romo (Villafranca de los Caballeros, 26 años), sufrió la caída camino de Monforte de Lemos, tras el intento de un manifestante propalestino de llegar hasta la calzada y la irrupción en la carretera para controlar al espontáneo.
El ciclista toledano tomó la salida en Combarro/Poio a pesar de las heridas y contusiones que mostraba en su costado izquierdo, pero a unos 84 km de meta se bajó de la bicicleta.
