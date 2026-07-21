Javier Guillén, director de la Vuelta a España, alimenta el debate de la presencia de Pogacar: "Soy muy optimista, creo que hay muchas posibilidades de que venga"

La actualidad ciclista en los últimos días está centrada en el Tour de Francia. La 'Grande Boucle' ha entrado en la última de sus tres semanas y la tensión es más palpable que nunca. Todo el trabajo de los últimos meses ha entrado en la fase más decisiva y hay muchos intereses en juego. No obstante, la Vuelta a España empieza a acercarse y, un año más, la pregunta está en el aire: ¿Correrá la Vuelta Tadej Pogacar?

Es la gran vuelta que le falta al esloveno. Ya sabe lo que es ganar el Tour de Francia y el Giro de Italia tras haber ganado cuatro y uno, respectivamente, pero la gran carrera española todavía no figura en su gran palmarés. En cambio, su principal rival, Jonas Vingegaard, sí ha ganado las tres grandes. Remco Evenepoel también tiene la Vuelta a España en su palmarés, lograda en 2022.

El eterno deseo

Resulta evidente que el desgaste físico y emocional que provoca el Tour no lo causa ninguna otra prueba ciclista del mundo. Y, probablemente, tampoco ningún otro evento deportivo. Por eso, el Tour es único. 'Le Tour, c'est le Tour'.

Por otra parte, las ganas de ver a 'Pogi' en la Vuelta son enormes. En los últimos años, llegados a estas alturas de la temporada, el debate siempre vuelve al mundo ciclista. Hace unos días, el Príncipe Alberto de Mónaco despertó el furor y este martes, en 'La Montonera' de 'Eurosport', el director de la Vuelta a España, Javier Guillén, siguió alimentando el debate.

"Yo soy muy optimista, creo que hay muchas posibilidades de que venga, pero el 'sí, voy a la Vuelta', se lo tengo que oír a él, aunque desde luego para mí la opinión del Príncipe es de mucho nivel", dijo Guillén, que recordó los plazos marcados por el UAE: "Todavía queda mucho Tour, el equipo ha dicho que será después del Tour cuando decida".

Donde todo empezó

La Vuelta fue la primera gran vuelta de Tadej Pogacar. Fue en 2019, cuando un joven Pogacar de 21 años sorprendió a mucha gente. "Desde luego hizo una gran Vuelta, yo creo que apuntaba a maneras, pero creo que tampoco nos podíamos imaginar hasta dónde ha llegado y todavía lo que le queda. Que debutara en la Vuelta en una grande es una gran satisfacción", declaró Guillén.

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En su debut, subió al podio, consiguió una victoria de etapa y llegó a estar muy cerca de asaltar la general. "Esa penúltima etapa terminó en la Sierra de Gredos y más de uno todavía dice que la podía haber ganado", recordó. El director de la Vuelta finalmente espetó un mensaje en forma de deseo. "Ahora tiene que venir a rematar", lanzó.