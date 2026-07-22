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CICLISMO

Jasper Philipsen: "Llegué a dudar de mí mismo"

El belga logró su primera victoria en este Tour en la etapa 17

Jasper Philipsen logró su primera victoria en este Tour

Jasper Philipsen logró su primera victoria en este Tour / Agencias

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EFE

El belga Jasper Philipsen, ganador este miércoles de la decimoséptima etapa del Tour de Francia, reconoció que llegó a dudar de sí mismo durante la ronda gala antes de que llegara su primera victoria.

"Venía bien preparado, pero en las primeras etapas me sentía horrible. Al fin me he reencontrado conmigo mismo y he podido ganar la etapa. Quiero agradecer al equipo, que no ha perdido la confianza en mi en 17 jornadas", dijo el ciclista del Alpecin.

Una victoria muy esperada

El belga, que sumó su undécima victoria en el Tour, reconoció que le costó un gran esfuerzo alcanzar a la escapada del día para poder disputar un esprint restringido en el que se impuso.

22 July 2026, France, Voiron: Belgian cyclist Jasper Philipsen of Alpecin-Premier Tech celebrates after winning stage 17 of the 2026 Tour de France, a 174.7 km from Chambery to Voiron. Photo: Pool Luca Bettini/Belga/dpa 22/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Pool Luca Bettini/Belga/dpa;cycling;sports;Tour de France cycling race - Stage 17

Jasper Philipsen se quitó un peso de encima / Agencias

"Esta victoria me va a costar años de vida. He tenido que trabajar mucho para entrar en el grupo de arriba. Pero el equipo me ha llevado adelante, en volandas", señaló.

"He llegado a dudar de mí mismo en este Tour. Para combatirlo me refugié en una burbuja, no miraba las redes sociales, me centraba en mis compañeros y en mi familia. Gracias a ello he conseguido la victoria", añadió.

Objetivo: subir al podio de los Campos Elíseos

Philipsen aseguró que no da por perdida la batalla por el maillot verde de la regularidad que mantiene con el danés Mads Pedersen, del que le separan solo 7 puntos.

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"Hoy he ganado muchos puntos, Pedersen también. Quedan etapas muy duras, voy a pelear hasta París, aunque ahora solo quiero disfrutar de esta victoria", comentó.

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