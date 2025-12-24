Jan Ullrich, excampeón del Tour de Francia (53 años) señala al sucesor de Pogacar y Vingegaard: "Aún no ha llegado a su máximo nivel"

La nueva temporada ciclista ya cuenta los días para su esperado pistoletazo de salida. Con el fichaje de Oscar Onley por el INEOS como presumible último gran movimiento dentro del pelotón, los equipos ya están configurados y preparados para afrontar los retos venideros en 2026, aunque unos pocos elegidos parecen llamados a repartirse la mayor parte del pastel.

El cambio de año no viene acompañado de nuevos nombres en los pronósticos de las grandes competiciones. Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard apuntan a dominar con mano de hierro en todas las competiciones que figuran en sus respectivos calendarios, y sólo Remco Evenepoel, flamante fichaje del Red Bull-Bora, parece tener lo necesario para cuestionar la jerarquía de los dos grandes monstruos del pelotón. Sin embargo, la posibilidad de que un nuevo aspirante comience a ganar terreno cada vez suena con más fuerza.

Jan Ullrich, campeón del Tour de Francia en 1997 y una de las grandes leyendas del ciclismo alemán, ha sido la última de las voces autorizadas en señalar este nuevo nombre. En declaraciones para SPORT1, el teutón también apuntó al Red Bull-Bora como alternativa al duopolio entre UAE y Visma, pero su apuesta como sucesor de Pogacar y Vingegaard no fue Evenepoel, sino su compatriota Lipowitz

“Florian tiene algo más en reserva, pienso que aún no ha llegado a su máximo nivel. Aún puede mejorar y los otros se harán mayores. En algún punto, bajarán", apuntó Ullrich, que confía en que a partir de este año el del Red Bull-Bora comience a recoger los frutos de lo sembrado en la temporada anterior.

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Florian Lipowitz en el podio del último Tour / BERNARD PAPON / POOL / EFE

Florian Lipowitz protagonizó una actuación impresiva en la pasada edición del Tour de Francia, el mayor escenario del mundo del ciclismo, que sirvió como carta de presentación para apuntarse a pelear por las grandes citas. El del Red Bull-Bora consiguió subirse al podio junto con Pogacar y Vingegaard, siendo el primer alemán en conseguirlo desde hace casi 20 años.

En opinión de Ullrich, este tercer puesto de Lipowitz puede ser el desencadenante de cambios en un ciclismo teutón falto de alegrías desde que él mismo se encumbrase como campeón en el 97. “Ya puedes ver un pequeño ‘boom’ en el ciclismo en Alemania. Lo veo con mis hijos”.