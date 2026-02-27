Iván Romeo, sobre competir contra Pogacar: "Intentas ir a las carreras donde no está; ir a las que va muchas veces es perder el tiempo"

Iván Romeo se ha confirmado como uno de los grandes nombres nacionales dentro del pelotón. El vallisoletano ha arrancado la temporada mostrando un nivel sensacional, tal como acredita su reciente victoria en la Vuelta a Andalucia, la primera en una general a lo largo de su precoz trayectoria.

Presente y futuro del Movistar Team, Romeo valoró recientemente lo que espera de la presente temporada en una entrevista para El Partidazo de la Cope. El español apuntó al Mundial como su gran objetivo y dedicó un espacio considerable a hablar sobre la dificultad de competir contra Tadej Pogacar, el gran jerarca del circuito.

"Las carreras en las que está él (Pogacar)... es algo difícil de explicar incluso para mi, que soy una persona muy ambiciosa. Sabes que va a ser completamente imposible. El nivel al que está ahora mismo, en los dos últimos años te diría, y a ver cuanto le dura", reconoce el corredor del Movistar.

Iván Romeo celebra la victoria al cruzar la última meta de la Vuelta a Andalucía, en Lucena. / MOVISTAR TEAM / SPRINT CYCLING

"Lo controla todo, y además tiene al mejor equipo. Sabes que van a llevar la carrera controlada, que no puedes anticiparte porque cuando quiera se va a ir... es muy complicado", comenta un Romeo que ya sabe lo que es competir de tú a tú con el 'Pequeño Príncipe' e incluso ganarle momentáneamente la partida.

Iván Romeo llegó a vestirse de líder en el Critérium du Dauphiné 2025 ante Pogacar / ESPN Deportes

La presentación de Iván Romeo a ojos del Mundo tuvo lugar en el Critérium de Dauphiné 2025, donde consiguió vestirse de amarillo tras la etapa 3 ante la atónita mirada de Pogacar, Vingegaard, Evenepoel y Van der Poel. A pesar de esta meritoria victoria, el vallisoletano no siente que la carrera contra los monstruos del pelotón sea cosa suya "Por suerte todavía no es mi labor pelearme con él, tiene otros rivales más cercanos, pero es muy difícil".

Para resumir la sensación de competir contra el cuatro veces ganador del Tour de Francia, Romeo utilizó la palabra frustración. "No se si frustración, no se como llamarlo, pero a veces intentas buscar carreras a las que no va él, porque a las que va el sabes que muchas veces es perder el tiempo"