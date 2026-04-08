La Itzulia pierde a una de sus grandes estrellas: Isaac del Toro abandona tras sufrir una dura caída

El transcurso de la Itzulia 2026 se ha cobrado una nueva víctima. Isaac del Toro, primera espada del UAE Team en la ronda vasca, se ha visto obligado a abandonar la carrera tras sufrir una dura caída a falta de 85 kilómetros para alcanzar la línea de meta. El mexicano no pudo completar una jornada que tuvo a Axel Laurance como gran triunfador y en la que Paul Seixas reforzó su condición de líder.

Del Toro, que afrontaba la tercera etapa de la Itzulia como octavo clasificado en la general, tuvo que poner fin a su aventura en el País Vasco mucho antes de lo esperado. El mexicano no había empezado con buen pie y se encontraba a 2:44 del flamante líder Paul Seixas, pero se esperaba que plantase cara en las jornadas finales.

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A la espera de conocer el alcance de su lesión tras los visibles gestos de dolor con los que se retiró de la etapa, la única certeza es que Isaac del Toro no formará parte del pistoletazo de salida de la próxima jornada, que recorrerá un total de 167,2 kilómetros con inicio y final en Galdakao