Itzulia 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver gratis por TV y en directo

La Itzulia Basque Country 2026, una de las citas más esperadas del calendario ciclista tanto a nivel nacional como internacional, tendrá su pistoletazo de salida este lunes 6 de abril. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras vascas para apuntar su nombre en un palmarés que en los últimos años cuenta con nombres ilustres como los de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Juán Ayuso.

La 65ª edición de la Vuelta al País Vasco, que se celebra del 6 al 11 de abril de 2026, llevará a los participantes de Bilbao a Bergara, pasando por un recorrido que abarca un total de 809,6 kilómetros, 16.154 metros de desnivel acumulado y 29 puertos puntuables, 4 de ellos de primera categoría.

La Itzulia volverá a reunir a algunas de las grandes figuras del pelotón, destacando la presencia de los tres corredores con más proyección del momento. Isaac del Toro, Juan Ayuso y Paul Seixas destacan como grandes favoritos a conquistar la presente edición, aunque se espera que Primoz Roglic, Ben Healy, Mikel Landa y Antonio Tiberi también tengan algo que decir.

Seixas y Ayuso volverán a verse las caras en la Itzulia 2026 / X

¿Cuál es el recorrido de la Itzulia 2026?

El recorrido de la Itzulia 2026 / Itzulia

El perfil de las 6 etapas de la Itzulia 2026

Etapa 1: Bilbao - Bilbao (13,9 km, CRI)

El perfil de la etapa 1 de la Itzulia 2026 / Itzulia

Hora de inicio: 14:30 horas (CET)

Etapa 2: Pamplona Iruña - Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

El perfil de la etapa 2 de la Itzulia 2026 / Itzulia

Hora de inicio: 13:03 horas (CET)

Etapa 3: Basauri - Basauri - Bilbao (152,8 km)

El perfil de la etapa 3 de la Itzulia 2026 / Itzulia

Hora de inicio: 13:28 horas (CET)

Etapa 4: Galdakao - Galdakao (167,2 km)

El perfil de la etapa 4 de la Itzulia 2026 / Itzulia

Hora de inicio: 13:13 horas (CET)

Etapa 5: Eibar - Eibar (176,2 km)

El perfil de la etapa 5 de la Itzulia 2026 / Itzulia

Hora de inicio: 12:57 horas (CET)

Etapa 6: Goizper Antzuola- Bergara (135,4 km)

El perfil de la etapa 6 de la Itzulia 2026 / Itzulia

Hora de inicio: 13:52 horas (CET)

¿Dónde ver la Itzulia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la presente edición de la Itzulia se podrá ver en abierto por TV y online a través de Teledeporte y RTVE. En el País Vasco, el canal autonómico EITB también ofrece la retransmisión de la competición.

Otra opción alternativa para seguir la Itzulia 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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