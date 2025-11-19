La Itzulia 2026 estrenará recorrido: terminará en Bergara con dos exigentes subidas

La Vuelta al País Vasco-Itzulia 2026 terminará en la localidad guipuzcoana de Bergara, una etapa que será decisiva para la clasificación al incluir doble subida a tres puertos de montaña en el recorrido, según ha adelantado este martes la organización de la carrera.

Los participantes en la prueba, que en sus tres últimas ediciones se la han adjudicado el danés Jonas Vingegaard, el español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida, tendrán que superar por tanto el próximo mes de abril una exigente última etapa, más dura de lo que es habitual en esta Itzulia de categoría UCI WorlTour.

La organización ha presentado este martes el colofón de la edición de 2026 con esta etapa que discurrirá por un circuito entre las localidades guipuzcoanas de Antzuola y Bergara, con dos subidas a los puertos de Asentzio y Azkarate, ambos de tercera categoría, así como otras dos al de Gorla, de segunda categoría.

La Itzulia de despedirá en el centro urbano de Bergara, municipio que no albergaba un final de etapa desde 2004 y que en esta ocasión pondrá la línea de meta a un trazado de 133,7 kilómetros y un desnivel positivo de más de 3.000 metros, según ha informado la organización.

Este año solo cuatro carreras disputadas en España han tenido la categoría UCI World Tour, una de ellas la Vuelta al País Vasco, junto a la Vuelta a España, la Volta a Cataluña y la Clásica San Sebastián-San Sebastián.