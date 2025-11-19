CICLISMO
La Itzulia 2026 estrenará recorrido: terminará en Bergara con dos exigentes subidas
Los corredores tendrán que superar una exigente última etapa, más dura de lo que es habitual en esta Itzulia
Redacción
La Vuelta al País Vasco-Itzulia 2026 terminará en la localidad guipuzcoana de Bergara, una etapa que será decisiva para la clasificación al incluir doble subida a tres puertos de montaña en el recorrido, según ha adelantado este martes la organización de la carrera.
Los participantes en la prueba, que en sus tres últimas ediciones se la han adjudicado el danés Jonas Vingegaard, el español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida, tendrán que superar por tanto el próximo mes de abril una exigente última etapa, más dura de lo que es habitual en esta Itzulia de categoría UCI WorlTour.
La organización ha presentado este martes el colofón de la edición de 2026 con esta etapa que discurrirá por un circuito entre las localidades guipuzcoanas de Antzuola y Bergara, con dos subidas a los puertos de Asentzio y Azkarate, ambos de tercera categoría, así como otras dos al de Gorla, de segunda categoría.
La Itzulia de despedirá en el centro urbano de Bergara, municipio que no albergaba un final de etapa desde 2004 y que en esta ocasión pondrá la línea de meta a un trazado de 133,7 kilómetros y un desnivel positivo de más de 3.000 metros, según ha informado la organización.
Este año solo cuatro carreras disputadas en España han tenido la categoría UCI World Tour, una de ellas la Vuelta al País Vasco, junto a la Vuelta a España, la Volta a Cataluña y la Clásica San Sebastián-San Sebastián.
- ¿Se calienta el fichaje de Rayan por el Barça?
- LaLiga no afloja con el Fair Play del Barça
- Preocupación con la lesión de Landry Farré
- De la Fuente demuestra el error de Florentino con Zubimendi
- Así impacta el regreso al Spotify Camp Nou en la economía del Barça
- Marc Bernal se libera bajo la lupa de Hansi Flick
- Manolo Lama advierte sobre las elecciones del Barça: 'No tiene rival
- España - Turquía, en directo: partido de clasificación para el Mundial 2026 hoy, en vivo