El Israel Premier Tech, 'rescatado' por la empresa de Andrés Iniesta, correrá con la bandera suiza

La compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never), cuyo cofundador es Andrés Iniesta, junto con Stoneweg, la plataforma de inversión hispano-suiza, se han hecho con el control del equipo Israel Premier Tech, que pasará a denominarse NSN Cycling Team.

Según ha anunciado NSN en un comunicado, el equipo correrá bajo bandera suiza, pero su estructura será totalmente española, con sede entre Barcelona y Girona.

"La adquisición de la licencia representa un compromiso para fortalecer la actual organización deportiva y directiva del equipo, formada por 170 personas, quienes tienen garantizada su participación los próximos tres años en el calendario UCI World Tour: Tour de Francia, Giro de Italia y La Vuelta a España", se asegura en el comunicado.

A principios de mes, Premier Tech, el grupo canadiense que prestaba su nombre al equipo Israel, anunció que retiraba su patrocinio al considerar que era "insostenible" continuar con el mismo por las continúas protestas a raíz del conflicto bélico en Gaza.