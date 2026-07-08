Ion Izagirre, ciclista del Cofidis: "Es un honor poder decidir el final de mi carrera deportiva"

No son muchos los ciclistas que han ganado en las tres grandes del ciclismo mundial: Giro, Tour y Vuelta. Y menos aún los que han podido decidir cuándo retirarse y no terminar mal su carrera deportiva. Hay un ciclista español que cumple los dos requisitos. Ion Izagirre (Ormaiztegi, 1989) disputa el 12º y último Tour de su trayectoria con el objetivo de conseguir una victoria de etapa y en la etapa 4 ya se dejó ver en la fuga.

En el 'Grand Départ' de Barcelona atendió a SPORT en la sede de Cofidis en la Ciudad Condal para valorar su carrera deportiva, tanto lo bueno como lo malo, y el futuro del deporte de su vida en nuestro país.

¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo te encuentras?

Vengo con ganas. La verdad es que en mi cabeza no tengo esa sensación de que sea el último. Ahora está claro que es el último, pero mi cabeza está pensando en competición, tiene objetivos ya a corto plazo, pero la verdad es que no estoy viendo el final de mi carrera deportiva. Cuando vaya llegando el día, yo creo que ya me haré a la idea, pero ahora mismo estoy centrado en el Tour.

¿Y qué objetivo te has marcado para este Tour? Ya sabes lo que es ganar en el Tour...

Sí, no se me ha olvidado. Con la sensación que me llevé el año pasado, lo que le pido es poder dar lo que he dado hasta ahora: poder dar mi nivel. Muchas veces no es fácil, porque puedes hacer todo bien, entrenar bien, descansar bien, alimentarte bien, pero luego muchas veces hay muchos factores externos que no sabes por qué no están saliendo las cosas, incluso pueden haber caídas, enfermedades. Son 21 días y pueden pasar muchas cosas. Eso querría decir poder estar también en fugas, poder estar presente, poder estar activo, poder verme corredor otra vez, yo solo con eso ya estaría contento.

Izagirre, en la etapa 4 del Tour de Francia 2026 / GettyImages

El año pasado lo pasaste mal. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué diferencias sientes respecto a lo que pasó el año pasado?

Quizás son muchos factores. Es verdad que este año quizás lo he planteado de diferente manera, sobre todo la pretemporada; he descansado bien, he desconectado bien, la preparación yo creo que la he llevado bien, no hubo ningún contratiempo de caídas, ni lesiones, ni enfermedades. La salud me ha ayudado por ese aspecto. Y, luego, quizás mentalmente también el no tener que renovar, no tener que responder ante una renovación, ante unos resultados para poder seguir, también me ha liberado un poco y han venido las cosas.

¿Te han sorprendido incluso a ti mismo los resultados que has tenido?

La verdad es que, habiendo visto tan mal el año pasado, todo tan negro, si me hubieran dicho ahora mismo todo lo que he logrado hasta ahora, no me lo habrían pedido. La verdad es que sorprendido quizás por un lado sí, pero está claro que yo creo que he demostrado que el nivel lo sigo teniendo y lo he dicho muchas veces: el deporte no es matemáticas, aunque lo parezca viendo a algunos corredores que lo hacen todo fácil. No es solo entrenar y descansar y te sale todo redondo; hay muchos factores externos y psicológicos que pueden afectar a un deportista y, por suerte, este año está saliendo todo bien. Toquemos madera para que siga así.

El deporte no es matemáticas, aunque lo parezca viendo a algunos corredores que lo hacen todo fácil

¿Crees que es un regalo después de haberlo pasado mal tener esta oportunidad y sentirte bien?

Sobre todo por ser el último año, para mí es un honor poder decidir el final de mi carrera deportiva. No es fácil. Muchas veces un corredor o un deportista no puede elegir el final, porque los contratos no llegan, casi no te quiere nadie, llegan lesiones, enfermedades... No poder decidir un final yo lo viví el año pasado y se pasa mal. Poder decidirlo este año uno mismo y aparte poder dejarlo a un alto nivel en la carrera deportiva, con un buen sabor de boca, no acabar amargado y depresivo y no disfrutando del deporte que te ha dado todo como es mi caso, que ha sido toda una vida montando en bici, yo creo que es un lujo.

¿Cuánta gente te ha pedido que no te retires? ¿No te lo has replanteado?

No. Es de agradecer también; mucha gente, incluso en el equipo, amigos, gente cercana se te acerca y te dice, 'por qué no sigues otro año más, que es tu mejor año, y un sitio otro año', y muchos dicen que puedes tener un buen contrato. Es de agradecer, pero por otro lado, yo creo que ya está decidido con los que tenía que decidir. Creo que es el momento de dejarlo así, de una buena manera. Es importante.

Si te dicen cuando empezabas, etapas en Tour de Francia, Giro, Vuelta, Itzulia, Vuelta a Polonia, Vuelta a Valencia, ¿qué le hubieses dicho?

Pues 'nanai', seguro. Yo creo que he sido un corredor que nunca me he planteado este tipo de palmarés. He sido un corredor que he ido año a año, creciendo poco a poco; yo creo que no he ido poniéndome objetivos altísimos; ha sido una evolución. Ahora que empiezo a mirar atrás, yo creo que el año que viene, sobre todo cuando ya habré aparcado la bici y empiece a valorar un poco lo que he logrado, igual quizás es donde me doy cuenta de todo lo que he logrado.

Izagirre, en la París-Niza / Cofidis

Pudiste compartir equipo con tu hermano en el WorldTour. ¿Cómo fue esto para los dos, para la familia?

Siempre ha sido un gran apoyo. Hemos vivido muchos años juntos, hemos vivido esta pasión desde pequeño, y siempre nos hemos apoyado. Sobre todo, se valora en los momentos difíciles; porque en los momentos que todo va bien, tienes mucha gente alrededor; pero en los momentos que no tanto, te hace falta gente alrededor para apoyarte, para seguir luchando, para levantarte. Es ahí donde se ven los amigos, y sobre todo los familiares. Para mí, mi hermano siempre ha sido un espejo donde mirarme. El año que lo dejó le eché en falta, tanto en el equipo como en los entrenamientos. Durante el día a día, siempre habíamos entrenado juntos, y perder ese compañero, ese reflejo donde mirarme, quizás también me pasó factura.

Mi hermano siempre ha sido un espejo donde mirarme

Eres de los más veteranos del pelotón, eres un referente para el ciclismo español. Este año son 10 españoles en el Tour -ya lo fueron el año pasado-, hay cambios porque hay algunas bajas y eres el único con victoria en las tres grandes. ¿Cómo ves la cantera? ¿Tienes algún nombre que te llame la atención de la gente que está subiendo?

Está cambiando todo mucho, yo creo que está cogiendo mucho parecido al fútbol. Ya hay ojeadores, managers cogiendo cadetes, hay gente de 14-15 años, y ya está habiendo contratos muy altos desde jóvenes. Ya estamos viendo a Benjamín Noval, que está siendo un superclase, pero todavía es juvenil, tiene todo un futuro por delante. Ahora mismo, en el pelotón, yo creo que hay un gran nivel, también en clave nacional. Tenemos a Juan Ayuso, Carlos Rodríguez, Igor Arrieta, Markel Beloki; toda gente joven que quizás algunos están por explotar, porque yo creo que cada uno también tiene su progresión, algunos explotan antes, otros explotan más tarde.

Yo soy muy cauto. Son edades muy tempranas que todavía están sin hacer, sobre todo mentalmente, para afrontar esa presión en el mundo profesional. Luego hay que rendir; hay muchos altibajos, hay lesiones, hay momentos difíciles que tienes que sobrellevar, y no es fácil cuando eres joven.

El año pasado descendisteis de WorldTour a Pro. ¿Cómo lo digeristeis en el equipo? ¿Cómo habéis gestionado el cambio de calendario? Por ejemplo, descartasteis ir al Giro.

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Fue un batacazo, no hay que descender a segunda, como quien dice. Por otro lado, yo creo que personalmente nos benefició a la hora de poder elegir calendario, porque durante el año son muchas competiciones, y solo somos 30 corredores, de los cuales siempre hay alguno de baja, lesionado, enfermo. Entonces en el WorldTour llegamos muy justos a muchas competiciones. Por contra, este año, pudiendo haber elegido ir o no al Giro, a Suiza, a Romandía, muchas carreras que no hemos decidido ir, hemos podido hacer la puesta a punto para muchos objetivos mucho mejor. Yo creo que están saliendo bastante mejor las cosas.