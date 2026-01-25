Invitado sorpresa en el Tour Down Under: Un canguro se cuela en el pelotón y derriba a varios corredores

El Tour Down Under vivió una curiosa escena durante la disputa de la última etapa en la que el local Jay Vine se hizo con la victoria de la general. El corredor del UAE Team Emirates logró su segunda victoria en la ronda australiana pese a sufrir un encontronazo con un invitado sorpresa.

Durante la etapa, un canguro se coló en la carretera mientras pasaba el pelotón y en su carrera se llevó por delante a algunos de los ciclistas, entre ellos el propio Vine.

El incidente, por suerte, se saldó sin consecuencias graves para ninguno de los participantes y tampoco para el animal que, pese al susto inicial, continuó con su camino. Vine, por su parte, continuó con la bicicleta de uno de sus compañeros de equipo y pudo reengancharse al grupo cabecero gracias en gran medida al trabajo del británico Adam Yates y del portugués Ivo Oliveira.

La escena, aunque curiosa, es algo más o menos habitual en el país oceánico donde no es la primera vez que uno de estos marsupiales se cuela en un evento deportivo. En 2022, por ejemplo, un walabí (marsupial pequeño) fue protagonista del Gran Premio de Australia de MotoGP cruzando la pista de Phillip Island mientras los pilotos estaban en carrera.

El propio Vine aseguró que este tipo de incidentes son habituales en el país. “Todos los europeos siempre me preguntan cuál es el animal más peligroso de Australia y les digo que los canguros. Estos esperan entre los arbustos hasta que ya no puedes parar y entonces saltan frente a ti”, apuntó el australiano, al final ganador de la general con 1:03 de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla) y 1:12 respecto a su compatriota Harry Sweeny (EF Education-EasyPost).

Tour accidentado para el UAE

Aunque el incidente del canguro no tuvo consecuencias para Vine, el Tour Down Under sí que costó algunos efectivos al equipo. El sábado el ecuatoriano Jhonatan Narváez tuvo que abandonar por una caída, al igual que el noruego Vegard Stake Laengden. Este domingo el UAE perdió en dicho incidente al danés Mikkel Berg y el colombiano Juan Sebastián Molano.

"No puedo imaginar la mala suerte que hemos tenido en los últimos días", afirmó Vine, quien recordó que tiene varios compañeros en el hospital y admitió que tuvo la fortuna de salir ileso.

La última etapa se resolvió al esprint con victoria para el británico Matthew Brennan (Visma) por delante del neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora Hansgrohe) y del danés Tobias Lund Andresen (Decathlon).