Iniesta, feliz por su presencia en el Tour con N2N: "Crecí viendo el Tour con Induráin y ahora formo parte de esto"

Este Tour de Francia tiene para Andrés Iniesta un significado especial. "Es especial por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este proyecto. Hemos trabajado mucho, sobre todo de la gente del equipo, con mucha ilusión y ganas de que empiece. Como aficionado, el Tour es el evento más espectacular y tener la oportunidad de formar parte de esto es genial. Les deseo la mayor suerte. Estaremos a su lado toda la carrera", declaró el manchego este miércoles en la ciudad condal durante la presentación oficial del equipo N2N del cual es cofundador.

Su vinculación con el ciclismo viene de lejos. "Se presentó esta oportunidad de estar involucrados. El ciclismo para mí fue algo con lo que crecí cuando era pequeño, con los veranos viendo el Tour con Induráin", explicó Iniesta, que no dudó en subrayar lo que le ha aportado el proyecto a nivel personal. "Formar parte de esto y estar rodeado de profesionales es un aliciente y es algo que como persona me hace seguir aprendiendo. La gente que está envuelta en el ciclismo y que sabe cómo trabajan los equipos y su profesionalidad es fascinante. Me encanta el trabajo en equipo y si hay un deporte que lo dignifica es el ciclismo. Espero que dure mucho tiempo", añadió.

Al manchego le acompañó Biniam Girmay, la estrella del equipo y uno de los sprinters más en forma del pelotón internacional. El eritreo llegó a Barcelona con las ideas claras sobre lo que quiere en este Tour: "El objetivo es ganar el maillot verde y etapas. Es el equipo más fuerte que he tenido en años y estoy muy feliz por estar en Barcelona", afirmó con la confianza de quien sabe que llega en un gran momento de forma y con una escuadra construida para apoyarle en los finales más exigentes de la ronda francesa que arranca este sábado 4 de julio en Barcelona.

Lamine, clave para España en el Mundial

Durante el acto que se llevó a cabo en el céntrico ME Barcelona, Iniesta no solo para hablar del Grand Départ, sino también del Mundial de fútbol, de la selección y del papel de Lamine Yamal. Iniesta no dudó en señalar al delantero del Barça como pieza clave para las aspiraciones de España en el torneo. "Lamine Yamal es un jugador muy importante para la selección y el devenir de esta selección evidentemente que también tiene mucha incidencia en lo que pueda ser Lamine Yamal de diferencial en los partidos", afirmó el manchego, que sigue siendo uno de los referentes más escuchados cuando se habla de la Roja.

Pese a la dificultad del torneo, el de Fuentealbilla se mostró optimista con las posibilidades del combinado nacional. "España para mí es una de las favoritas, por jugadores, por lo que me transmite. Sigo siendo muy optimista y espero y deseo que seamos capaces de ganar la segunda estrella", declaró, aunque advirtió de que este tipo de competiciones son "muy difíciles" y que "cualquier detalle puede penalizar mucho".

En cuanto a los grandes protagonistas del torneo hasta ahora, Iniesta apuntó a Leo Messi y Kylian Mbappé como los más determinantes: "Hasta este momento, sobre todo Leo Messi y Kylian Mbappé, que han hecho seis goles los dos". También recordó el carácter impredecible del Mundial con las eliminaciones de selecciones como Alemania o Países Bajos: "Hemos visto las sorpresas típicas de selecciones de más nombre que se quedan fuera".

Preguntado por su futuro en los banquillos, tras dar sus primeros pasos como entrenador en el Gulf United FC, Iniesta prefirió ir con calma. "El tiempo dirá, el tiempo nos pondrá a cada uno en su sitio", respondió. Reconoció que su nombre estará ligado al FC Barcelona o a la selección española en algún momento, pero reclamó paciencia: "Me da mucho respeto porque acabo de empezar. Me queda lejos ponerme a contestar este tipo de preguntas".