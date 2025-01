Ineos Grenadiers, un gigante del ciclismo en apuros

Los días de vino y rosas forman ya parte del pasado en el equipo Ineos Grenadiers. Dominadores de la segunda década del siglo, todavía bajo la nomenclatura de Sky, los millones invertidos por Ineos, la empresa multinacional petroquímica, no relucen en el palmarés de los británicos, secos de gestas las tres últimas temporadas. El Giro de Italia logrado por Egan Bernal en 2021 es el último entorchado en una de las consideradas grandes.

Sin jefe de filas

La ausencia de un líder absoluto es uno de los factores de la decadencia de la escuadra propiedad de sir Jim Ratcliffe. Los ingleses no han encontrado el relevo generacional necesario como para prolongar su hegemonía absolutista que imprimieron cuando Chris Froome era el coco del pelotón internacional. A Bradley Wiggins le sucedió Froome y al tetracampeón del Tour, Geraint Thomas. El heredero del trono debía ser Bernal, que irrumpió en el panorama ciclista demostrando que tenía grandes vueltas en sus piernas. El colombiano se proclamó vencedor del Tour en 2020 y alzó el 'Trofeo Senza Fine' en el mencionado 2021. Sin embargo, la carrera del escarabajo se estampó contra un autobús cuando preparaba la temporada en enero de 2022, un accidente del que se salvó milagrosamente. El parte médico, aterrorizaba: once costillas rotas , el fémur, la rótula, el T5 y T6 de la columna vertebral, perforación en los dos pulmones. Bernal nunca fue el mismo tras salir de la UCI: "Casi me mato, por eso cada día le doy gracias a la vida por estar aquí. El accidente me cambió la forma de ver todo por completo".

Egan Bernal, ganador del Tour en 2019 / EFE

Reestructuración interna

El Ineos Grenadiers se encuentra en una encrucijada, en un impás que marcará el futuro de la escuadra. El CEO John Allert admitió recientemente que el equipo necesita un empujón económico para ser competitivos otra vez y salir de la séptima plaza del ranking UCI World Tour. En 2024, los británicos apenas firmaron seis triunfos WorldTour, uno de ellos, la Amstel Fold Race, firmado por Tom Pidcock, que ha abandonado la escuadra antes de finalizar su contrato. "Tenemos suerte de tener unos propietarios a los que les apasiona este deporte", manifestaba Allert en referencia a los rumores que indicaban la marcha de Jim Ratcliffe. Aunque admitió que la propiedad está trabajando para buscar un segundo patrocinador que permita dar ese salto cualitativo y compararse con los UAE Team (Pogacar) y Visma Lease a Bike (Vingegaard).

Convencidos de que los exitos volverán

El trabajo en los despachos y en la carretera se está encaminando a esta mejora competitiva, con Scott Drawer nombrado como Director de Rendimiento y el tándem Zak Dempster-Kurt Aversen como directores deportivos. Una de las principales medidas que se han tomado ha sido la futura creación de un equipo sub-23 y reclutar así potenciales figuras. "Necesitamos empezar a ganar etapas. Tal ves lleve uno, dos, tres o cuatro años hasta que volvamos a ganar una grande, pero estoy convencido de que lo haremos", declaraba Aversen. "El ciclismo pre y post COVID ha cambiado el tipo de corredores. Nuestra preparación de las carreras va a ser diferente e invertiremos más en talento", zanjaba Drawer.