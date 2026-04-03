Induráin revela lo que más echa en falta del ciclismo actual: “Las contrarrelojes de ahora son un poco cortas”

Miguel Induráin marcó un antes y un después en la historia del ciclismo. El corredor de Villava es, junto con Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, poseedor del récord de cinco victorias en el Tour de Francia y, a diferencia del resto de integrantes de este selecto club, es el único que puede presumir de haberlos conquistado de forma consecutiva.

'Miguelón' reinó en carreteras galas con mano de hierro entre 1991 hasta 1995, erigiéndose como el último gran dominador de la 'Grande Boucle'. Pero el impacto de Induráin en el pelotón va mucho más allá de los logros conseguidos en Francia, con dos Giros de Italia, un Campeonato Mundial de Ciclismo contrarreloj y el oro olímpico de Atlanta 96 redondeando un palmarés de leyenda.

Pronto se cumplirán 30 años desde que Induráin decidió retirarse del pelotón, y el mundo del ciclismo ha cambiado profundamente desde entonces. Hace unos días, el ganador de cinco Tours de Francia atendió a SPORT para analizar la presente edición de la 'Grande Boucle' y valorar la evolución del ciclismo desde que ya no está en activo.

Miguel Induráin posa con los maillots amarillos de sus cinco victorias en el Tour de Francia / EFE

Durante la entrevista, Induráin echó la vista atrás para valorar los cambios positivos que se han ido introduciendo a lo largo de las últimas tres décadas. "Antes cada uno tenía que llevarse su propia comida, no había la alimentación que hay ahora, las etapas eran más largas, el esfuerzo más continuado... el desfallecimiento era parte del ciclismo. Hoy en día se cuida más la alimentación, tienen auxiliares que enseguida te van dando alimento y agua desde la carretera... están mejor preparados". Sin embargo, hay algunos aspectos en los que se queda con el ciclismo de antaño frente al actual.

Al ser preguntado por lo que más echa en falta de 'su' ciclismo, 'Miguelón' se decantó por la disciplina en la que mejor supo explotar sus virtudes: la contrarreloj. "Echaría en falta unas contrarrelojes más largas, las de ahora son un poco cortas".

Induráin, durante una contrarreloj / EFE

Sobre sus rituales antes de competir, Induráin admitió ser un corredor sin grandes manías. La leyenda del ciclismo español no escuchaba música antes de competir, y su ritual previo estaba basado en "desayunar bien antes de cada etapa". El cuidado minucioso de la alimentación no era un tema tan estructural como en la actualidad, aunque Induráin desveló su alimento prohibido: el tomate.

El test de SPORT a Miguel Induráin ¿En qué ciclista actual se ve reflejado?

Georg Steinhausen, el sobrino de Jan Ullrich. También Van der Poel, aunque es un perfil más clasicómano. Pogacar y Vingegaard son un poco más pequeños.

¿Un ritual antes de competir?

Alimentarme bien, desayunar bien antes de cada etapa. Manías no tenía.

¿Una canción que se pusiese antes de competir?

Ninguna, no llevaba música.

Si usted corriese en la actualidad, ¿qué echaría en falta del ciclismo de antaño?

Unas contrarrelojes más largas, las de ahora son un poco cortas.

¿Comida prohibida antes de las carreras?

El tomate.

¿Algún compañero que no se prohibiese tanto con la alimentación?

Había de todo. Gente que se cuidaba más, gente que se cuidaba menos, pero había que ir marcando una pauta.

¿Un ciclista actual que batiese el récord de la hora?

Filippo Ganna.

¿Se imagina corriendo con pinganillo?

Difícil, no lo llevaba en mi época. Lo nuestro era más de ver la pizarra, pero hay que adaptarse a las cosas modernas.

¿Pogacar superará su récord de 5 victorias en el Tour?

Está en ello, está con ganas y seguro que le pone mucho empeño para superarnos.

¿Predicción de podio para el Tour de Francia 2026?

Pogacar y Vingegaard estarán, el orden no lo se. Del resto... a ver quién llega más fuerte.

Respecto a la introducción de nuevas tecnologías, Induráin las valoró positivamente, aunque admitió que le cuesta verse utilizándolas. "Difícil imaginarme con pinganillo, no lo llevaba en mi época. Lo nuestro era más de ver la pizarra, pero hay que adaptarse a las cosas modernas.

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Pogacar y Vingegaard, los grandes dominadores del ciclismo contemporáneo, son muy diferentes a Induráin. Los perfiles de los campeones también han evolucionado, aunque hay algunos corredores en los que el cinco veces ganador del Tour de Francia sí consigue verse reflejado. "Georg Steinhausen, el sobrino de Jan Ullrich. También Van der Poel, aunque es un perfil más clasicómano. Pogacar y Vingegaard son un poco más pequeños.", admitió