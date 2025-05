¿Indurain o Merckx? Este es el top 10 que desata el debate en el ciclismo

Es habitual preguntarse entre los aficionados del ciclismo cuáles son los mejores ciclistas de la historia. No es una respuesta sencilla, puesto que comparar distintas épocas del deporte es una tarea arriesgada. Es complicado comparar disciplinas, ya que muchos corredores destacan en superficies o especialidades diferentes. En este artículo, conocerás los diez ciclistas más famosos y con mejor trayectoria.

Eddy Merckx

En la mayoría de rankings, la primera posición de Eddy Merckx es prácticamente incuestionable. El belga es uno de los ciclistas más laureados de todos los tiempos. En su palmarés, cuenta con varias grandes vueltas: 5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia y 1 Vuelta a España. Además, también consiguió numerosas clásicas: 7 Milan-San remo, 5 Lieja-Bastogne-Lieja, 3 París Roubaix, 2 Giros de Lombardía, 2 Tours de Flandes y 3 mundiales. Es uno de los únicos tres ciclistas (junto Roger De Vlaeminck y Rick Van Looy) en ganar los cinco monumentos del ciclismo (Milan-San Remo, Tour de Flandes, Paris Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja y Giro de Lombardía).

Bernad Hinault

El ciclista francés es reconocido por destacar en varias facetas, siendo escalador, sprinter y contrarrelojista. Hinault tiene el honor de ser el único ciclista que ha terminado todas las ediciones del Tour de Francia en primera o segunda posición. En su palmarés, cuenta con 5 Tours de Francia, 3 Giro de Italia, 2 Vuelta a España, 1 mundial, 2 Lieja-Bastogne-Lieja, 2 Giro de Lombardía, 1 París Roubaix, 2 Flecha Valona, 1 Gante Wevelgem y 1 Amstel Gold Race.

Jacques Anquetil

Jacques Anquetil fue el primer ciclista de la historia en conseguir 5 Tour de Francia. Además, en sus vitrinas atesora 2 Giro de Italia y 1 Vuelta a España. Después de llevar 14 años imbatido, el francés consiguió batir el récord de la hora. También ha ganado 1 Lieja-Bastogne-Lieja, 5 París Niza y 2 Criteriums de Dauphine. Los duelos de Anquetil y Raymond Poulidor han pasado a la historia del ciclismo.

Miguel Induráin

El mejor ciclista español de todos los tiempos y el único de nuestro país en entrar en la lista. Popularmente conocido como 'Miguelón', consiguió la hazaña de ganar 5 Tours de Francia de forma consecutiva. El ciclista navarro también ganó 2 Giro de Italia, aunque siempre le quedará la espina de no haber conseguido una Vuelta a España. También ha ganado 1 mundial contrarreloj y 2 platas y 1 bronce en el mundial de ruta.

Fausto Coppi

El primer ciclista italiano del ránking pasó a la historia por la rivalidad con su compatriota, Gino Bartali. En las grandes vueltas, ganó 5 Giro de Italia y Tour de Francia. En cuanto las grandes clásicas, en sus vitrinas acumula 5 Giro de Lombardía, 3 Milan-San Remo, 1 París Roubaix, 1 récord de la hora y 1 Flecha Valona. La organización del Giro nombra cada edición la 'cima Coppi' al puerto más alto del año.

Roger De Vlaeminck

El belga, popularmente conocido como monsieur Roubaix, fue campeón del mundo en ciclo-cross. Es uno de los únicos tres ciclistas que ha conseguido haber ganado los cinco monumentos, siendo el segundo que más tiene en sus vitrinas, justo por detrás de Eddy Merckx. En su palmarés, cuenta con 3 Milán-San Remo, 1 Tour de Flandes, 4 París Roubaix, 1 Lieja-Bastogne-Lieja 2 Giro de Lombardía.

Rik Van Looy

El tercer y último ciclista de la lista que ha conseguido ganar los cinco monumentos. El belga no pudo hacerse con ninguna gran vuelta por etapas, pero se alzó con 379 triunfos parciales. Es uno de los corredores con más victorias totales de la historia del ciclismo. En su vitrina, 2 mundiales, 1 Milán-San Remo, 2 Tour de Flandes, 3 París Roubaix, 1 Lieja-Bastogne-Lieja, 1 Giro de Lombardía.

Gino Bartali

El italiano marcó una época dorada con su compatriota Fausto Coppi, una rivalidad que le evitó ampliar su palmarés. En su haber tiene 3 Giro de Italia y 2 Tour de Francia como grandes vueltas. El índice de victoria en los monumentos italianos fue altísimo, llevándose 4 victorias en Milan-San Remo y Giro de Lombardía.

Sean Kelly

El ciclista irlandés tiene uno de los mejores palmareses de la historia y tan solo se quedó a una victoria en Flandes de unirse al club de ganadores de los 5 monumentos. Kelly fue campeón del mundo, ganó 3 Giro de Lombardía, 2 Lieje-Bastogne-Lieje, 2 París Roubaix y 2 Milan-San Remo. A pesar de su éxito en las clásicas, no pudo trasladar su índice de victorias a las grandes vueltas, tan solo consiguió una Vuelta España.

Tadej Pogacar

El ciclista esloveno tiene su haber la mejor temporada de la historia del ciclismo. Pogacar se ha convertido el primer ciclista en ganar dos Grandes Vueltas, dos Monumentos y un Mundial en ruta en el mismo año, algo que no pudo conseguir Eddy Merckx. En su palmarés tiene 3 Tour de Francia, 1 Giro de Italia, 1 Mundial, 1 Tour de Flandes, 2 Lieja-Bastogne-Lieja y 4 Giro de Lombardía. Es el único ciclista en activo de la lista, por ese motivo le reservo en último lugar. No obstante, es evidente que a sus 26 años formará parte del podio como uno de los mejores de la historia, si no es que consigue el primer puesto.