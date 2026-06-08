Indurain y Chris Hoy, juntos en una nueva aventura: en bicicleta de San Sebastián a Barcelona para recaudar fondos con Laureus

Chris Hoy vuelve a subirse a la bicicleta por una causa que va mucho más allá del deporte. El seis veces campeón olímpico de ciclismo y miembro de la Laureus Academy liderará desde este lunes 8 de junio una expedición solidaria por España con el objetivo de recaudar fondos para proyectos que ofrecen esperanza y oportunidades a jóvenes vulnerables de todo el mundo.

El reto, bautizado como 'Coast to Coast Challenge', unirá San Sebastián y Barcelona en cinco días de recorrido. En total, los participantes completarán 644 kilómetros desde la costa cantábrica hasta el Mediterráneo, atravesando algunos de los paisajes más exigentes del norte peninsular, incluidos duros ascensos en los Pirineos, antes de llegar a la capital catalana el próximo 12 de junio.

Indurain, en San Sebastián / JUAN MANUEL SERRANO ARCE

Hoy estará acompañado por un grupo de 15 ciclistas comprometidos con la iniciativa. A ellos se sumará durante dos jornadas una de las grandes leyendas del deporte español: Miguel Indurain, miembro también de la Laureus Academy y único ciclista de la historia capaz de ganar cinco Tours de Francia consecutivos, entre 1991 y 1995.

La expedición tendrá además un fuerte componente social. A lo largo del recorrido, los participantes conectarán con programas apoyados por Laureus Sport for Good, la fundación que utiliza el deporte como herramienta para transformar la vida de niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Los fondos recaudados se destinarán precisamente a respaldar estos proyectos en distintos puntos del mundo.

La figura de Chris Hoy aporta un valor especial al desafío. El exciclista británico, uno de los grandes nombres de la historia olímpica, fue diagnosticado de cáncer en 2023 y desde entonces ha convertido su visibilidad pública en una plataforma para recaudar fondos y lanzar un mensaje de esperanza, fortaleza y optimismo.

Derribando barreras

“Desde que me uní a la Laureus Academy en 2017, he participado en varios eventos especiales y he compartido tiempo con personas verdaderamente inspiradoras que comparten mi convicción de que el deporte tiene el poder de unir a personas de todos los ámbitos de la vida y derribar las barreras que obstaculizan el progreso social”, explicó Hoy antes de iniciar el reto.

El campeón olímpico subrayó también el sentido profundo de esta aventura: “Este Challenge ofrece una magnífica oportunidad para mostrar el deporte en su máxima expresión. Con el apoyo de Laureus y nuestros socios, esta iniciativa tiene el potencial de marcar una gran diferencia para quienes más lo necesitan”.

Los participantes en el COAST TO COAST CHALLENGE / JUAN MANUEL SERRANO ARCE

No es la primera vez que Hoy se implica en un reto solidario de Laureus. En 2022 ya ayudó a recaudar más de 300.000 dólares tras completar una marcha de 100 kilómetros por los Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, el escenario será España, país con el que Laureus mantiene una conexión cada vez más estrecha.

El Coast to Coast Challenge llega, además, pocos meses después de que los Laureus World Sports Awards regresaran a España por tercer año consecutivo. La última edición se celebró el pasado 20 de abril en el Palacio de Cibeles de Madrid, con algunas de las mayores estrellas del deporte mundial.

Cinco días, dos ruedas y una misión clara: demostrar, una vez más, que el deporte también puede cambiar vidas.