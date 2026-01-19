El incómodo momento de Enric Mas con Joao Almeida en la Itzulia: "Tú la general y yo la etapa, ¿me dejas ganar?" "No"

La quinta temporada de 'El día menos pensado', el documental de Movistar+ que explica las interioridades del Movistar Team, se ha estrenado este lunes, 19 de enero, con un primer capítulo que desvela una de las anécdotas más curiosas de la pasada temporada, ocurrida en el seno del equipo telefónico.

Más concretamente, en el final de la Vuelta al País Vasco, la Itzulia. Enric Mas peleaba por consolidar su podio frente a Joao Almeida (UAE), líder y claro aspirante a llevarse la carrera. En un día de lluvia intensa, Mas firma una gran etapa, se cuela en el grupo de cabeza y -como es habitual en estos casos- charla con sus compañeros de fuga.

No sin antes, eso sí, pedirle a su director, Chente García Acosta, que dar órdenes desde el coche, que le deje un respiro. "Vale, Chente". Con esas dos palabras, Mas le hace ver a su director que ya no necesita más instrucciones. Y Chente lo acepta. "Sé cómo llevar a Enric".

"I don't want the stage"

Más tarde, el documental muestra a Mas hablando con sus compañeros de fuga. "I only want the podium, I don't want the stage", les dice. "Solo quiero el podio, no quiero la etapa".

La carrera, sin embargo, deja al mallorquín mano a mano con Almeida, líder de la general.

Y es entonces cuando se produce ese momento incómodo que tiempo después, ya grabado por las cámaras, sirve como motivo de risas en la sobremesa. La moto graba la conversación entre ellos. Mas le pide a Almeida. "¿Me dejas ganar?"

El día menos pensado, temporada 5 / Movistar+

"¿Me dejas ganar la etapa?", insiste, sabedor de que Almeida ganará la general. La contestación del portugués del UAE es contundente. "No".

Y así sucede: en línea de meta se impone Almeida, que celebra etapa y general en el último día de la Itzulia, para resignación de Mas, que consolida al menos la segunda plaza en la general.

"Quería la etapa sobre todo por el trabajo del equipo durante toda esta semana, más que por mí mismo", concede Mas.

Enric Mas, líder de Movistar Team / MOVISTAR TEAM

Luego, en el viaje de vuelta a casa, Mas llama a sus padres. "Le has pedido la etapa a Almeida", le dicen. Sorprendido, Mas les pregunta cómo lo saben.

"Te ha grabado la moto: lo hemos visto nosotros y lo ha visto toda España", le contestan sus padres, para embarazo de Mas.

"No vi la moto"

"La verdad es que no vi la moto", explica con una sonrisa el mallorquín meses después, ya relajado, ante las cámaras del documental.

Iván Velasco, director de rendimiento de Movistar, también aparece en el documental. "La verdad es que UAE llevaba una manera de correr bastante agresiva, querían ganar todas las carreras del mundo".

"Sí, hubiese sido bonito acabar con la etapa y como segundo en la general, pero no pudo ser", lamenta Mas.