Il Lombardia 2025: horario, perfil, recorrido y dónde ver por TV y online con Pogacar y Evenepoel

Il Lombardia 2025, quinto y último monumento de la temporada ciclista, celebra su 119ª edición este sábado 11 de octubre. La 'Clásica de las hojas muertas' será el escenario del último duelo del año entre Pogacar y Evenepoel, que vienen de protagonizar un duelo vibrante tanto en los Mundiales como en los Europeos.

Con 238 kilómetros de recorrido y un desnivel acumulado de 4.400 metros, la presente edición de Il Lombardia llevará a sus participantes de Como a Bérgamo a través de una ruta de máxima exigencia adornada con algunas de las subidas más icónicas del territorio italiano.

De entre todas las dificultades montañosas que figuran en el recorrido, seis destacan por encima del resto: Madonna del Ghisallo (8,8 km al 3,9%), Roncola (9,4 km al 6,6%), Berbenno (6,8 km al 4,6%), Passo della Crocetta (11 km al 6,2%), Zambla Alta (9,8 km al 3,3%) y Passo di Ganda (9,6 km al 7,1%). Esta última apunta a ser la más decisiva por su cercanía a meta, aunque las cuestas infernales del Roncola podrían abrir brecha en una fase temprana

Tadej Pogacar, ganador de las últimas cuatro ediciones, partirá desde Como como gran rival a batir. En segunda línea, Remco Evenepoel vuelve a figurar como principal y prácticamente única oposición a la hegemonía del esloveno en la 'Clásica de las hojas muertas', aunque nombres como Paul Seixas, Adam Yates, Primoz Roglic o Richard Carapaz prometen animar la carrera.

Tadej Pogacar gana en Lombardía, el año pasado. / IL LOMBARDIA

¿Qué ciclistas participan en Il Lombardia 2025?

¿Cuál es el perfil de Il Lombardia 2025?

Este es el perfil del Giro de Lombardía 2025 / Il Lombardia

¿A qué hora es Il Lombardia 2025?

Horario de salida: 10:30 horas (CET)

Horario aproximado de llegada: 17:25 horas (CET)

¿Dónde ver por TV Il Lombardia 2025?

En España, la presente edición de Il Lombardia se podrá seguir por TV y online a través de Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo del canal Eurosport 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en Il Lombardia 2025 a través de nuestra narración en directo, así como el mejor resumen de la prueba y las declaraciones de los protagonistas.