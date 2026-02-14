Igor González de Galdeano, exciclista, revela que Lance Armstrong no le dejó subir al podio del Tour de Francia: "Me empezó a insultar"

Igor González de Galdeano (Vitoria, 1973) es un ex ciclista que desarrolló su carrera profesional entre 1995 y 2005. El vitoriano fue segundo en la Vuelta a España de 1999, donde ganó dos etapas, y fue cuarto en la general de 2003. No obstante, su mejor resultado en el Tour de Francia fue un quinto puesto, conseguido en 2001 y 2002.

De hecho, en este último portó el maillot amarillo durante siete días, siendo uno de los ciclistas más relevantes de la competición. Durante una entrevista con el programa 'SER Ciclista', de la Cadena SER, González de Galdeano reveló el incidente que tuvo con Lance Armstrong en aquella edición del Tour de Francia.

La disputa tuvo lugar en la última prueba del Gran Premio de Midi Libre en 2002: "Os quiero contar una historia que me pasó con Lance Armstrong en una carrera que se llamaba la Midi Libre, que era la preparatoria para el Tour de Francia y coincidí con él", comienza el vitoriano.

"En la última etapa, yo iba segundo en la general detrás de él a muy poquitos segundos y la etapa acababa en un puerto duro", explica el ex ciclista. Durante la prueba, González de Galdeano atacaba el puesto de Armstrong, mientras recibía un insulto por cada intento.

"Yo estaba fuerte y empecé a atacarle y él no se debía de encontrar bien. Una de mis sorpresas fue que me empezó a insultar. Cada vez que le atacaba venía por detrás no solo con esfuerzo, sino que me decía todos esos insultos que no voy a pronunciarlos ahora en inglés y en español, porque habla un poco de español", expresó el exdirector del equipo Euskaltel-Euskadi.

Una actitud que sorprendió al deportista alavés: "La verdad es que me sorprendió mucho lo antideportivo que era y el poco respeto que tenía a los contrarios". Sin embargo, la historia no termina aquí, ya que el texano amenazó con no subir al podio si subía el ciclista español.

"Cuando llegamos a meta era el último día y subíamos al podio los tres primeros de la general, y yo era segundo. El director de carrera me dijo 'Igor, no puedes subir porque Armstrong ha dicho que si subes tú, no sube él, y no puedo hacer otra cosa porque necesitamos a Armstrong en el podio'".

Finalmente, González de Galdeano señala que este tipo de actitudes afectaban a las competiciones y al ciclismo: "Esta es una de esas historias de cómo personas como Lance han manipulado la historia, han manipulado a las personas, cómo ha impuesto su poder por encima de todo perdiendo autoridad y cómo gracias a ese poder se hizo con muchas victorias y pisó a mucha gente como en aquel momento me pisó a mí".