Las icónicas bicicletas Brompton llegan a Zwift

Zwift, la plataforma global de fitness online, y Brompton, la icónica marca de bicicletas plegables, unen dos mundos este noviembre. Del 17 al 23 de noviembre de 2025, todos los usuarios de Zwift podrán participar en los Campeonatos Virtuales del Mundo Brompton, una serie de carreras rápidas de formato corto durante toda la semana, que celebran la personalidad, la participación y el rendimiento divertido.

Esto no es una carrera convencional, es una reunión global de ciclistas Brompton y Zwifters que valoran tanto el estilo como la forma física. Inspirados en el legendario evento presencial de Brompton, los Campeonatos Virtuales del Mundo Brompton invitan a los ciclistas a lucir sus mejores galas y recorrer las calles virtuales de Londres en un recorrido temático especial, con banderas y arcos de Brompton, finalizando en el histórico Mall.

Una celebración de la comunidad

La colaboración de este año celebra algo más que un evento: marca el debut de Brompton en Zwift, abriendo la puerta a que la cultura del ciclismo urbano cobre nueva vida en el mundo virtual. Cada Zwifter que complete un evento de los Campeonatos Virtuales del Mundo Brompton desbloqueará un exclusivo kit virtual de Brompton, inspirado en la estética icónica de tweed de la marca. Además, los usuarios podrán adquirir la Brompton P Line en la Zwift Drop Shop utilizando sus Drops obtenidos en el juego.

La colaboración entre Zwift y Brompton busca reunir a ciclistas de todo el mundo. Ya sea que estés buscando un sprint, disfrutando de un paseo con amigos o vistiendo para la ocasión, lo importante es pedalear con estilo y espíritu.

Zwift y Brompton en Rouleur Live

Antes de que comience la acción virtual, Zwift y Brompton presentarán su colaboración en Rouleur Live (13–15 de noviembre), el principal show de ciclismo del Reino Unido. Los asistentes podrán ver de primera mano la ultra-limitada Brompton P Line para Zwift y probar sus piernas en un sprint en un setup especial de Zwift con bicicletas Brompton sobre rodillos Wahoo Kickr modificados.

Un afortunado participante ganará una Brompton P Line personalizada para Zwift, el objeto de colección definitivo para los fans de ambos mundos. El ganador se elegirá al azar entre todos los que prueben la Brompton en el stand de Zwift en Rouleur Live.