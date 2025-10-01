Horarios de salida, perfil y favoritos de la contrarreloj del Campeonato de Europa 2025 con Evenepoel

El Campeonato de Europa de ciclismo 2025 abre el telón hoy miércoles 1 de octubre con la disputa de las pruebas contrarreloj individuales en todas las categorías. El colofón final lo pondrá la prueba élite masculina, con inicio en Loriol-sur-Drome y final en Éliote-sur-Rhone.

Con 24 kilómetros de recorrido y un desnivel positivo de apenas 200 metros, concentrados esencialmente en el tramo final, la contrarreloj élite masculina cuenta con un perfil favorable para los especialistas en la modalidad, aunque se espera que el viento tenga un papel protagonista.

La ascensión final en Étoile-sur-Rhone, breve pero intensa, apunta a marcar las diferencias en una prueba en la que cada segundo tendrá valor oro. El último kilómetro y su pendiente media del 5,5% juzgarán las aspiraciones de los candidatos a colgarse las medallas.

Remco Evenepoel, reciente campeón del mundo de la modalidad tras su exhibición en Ruanda y medalla de plata de la prueba en ruta de los Mundiales, afronta el Campeonato de Europa como gran favorito y claro rival a batir. El belga llega en un estado de forma envidiable que, sumado a su habitual buen hacer contra el reloj, hacen difícil pensar que se le pueda escapar el oro.

En un segundo escalón, Filippo Ganna y Joshua Tarling se postulan como los dos ciclistas que más problemas pueden ocasionarle a Evenepoel. También merece la pena prestar atención a nombres como Mads Pedersen, Bruno Armirail, Joao Almeida o Stefan Küng, que apuntan a ser protagonistas en la carrera por las medallas.

¿A qué hora y en qué orden salen los ciclistas en la contrarreloj del Campeonato de Europa 2025?

Tahir Yiğit - 15:45 horas (CET) Ognjen Ilić - 15:46 horas (CET) Danny Van Der Tuuk - 15:47 horas (CET) Ilie Seremet - 15:48 horas (CET) Andrea Mifsud - 15:49 horas (CET) Arthur Kluckers - 15:50 horas (CET) Borislav Palashev - 15:51 horas (CET) Artem Nych - 15:52 horas (CET) Ahmet Akpinar - 15:53 horas (CET) Nelson Oliveira - 15:54 horas (CET) Dylan Van Baarle - 15:55 horas (CET) Max Walscheid - 15:56 horas (CET) Rémi Cavagna - 15:57 horas (CET) Niklas Larsen - 15:58 horas (CET) Lorenzo Milesi - 15:59 horas (CET) Stefan Bissegger - 16:00 horas (CET) Alec Segaert - 16:01 horas (CET) Alex Kirsch - 16:02 horas (CET) Miguel Heidemann - 16:03 horas (CET) Abel Balderstone - 16:04 horas (CET) João Almeida - 16:05 horas (CET) Daan Hoole - 16:06 horas (CET) Ethan Hayter - 16:07 horas (CET) Bruno Armirail - 16:08 horas (CET) Mads Pedersen - 16:09 horas (CET) Mathias Vacek - 16:10 horas (CET) Joshua Tarling - 16:11 horas (CET) Jakob Söderqvist - 16:12 horas (CET) Filippo Ganna - 16:13 horas (CET) Stefan Küng - 16:14 horas (CET) Remco Evenepoel - 16:15 horas (CET)

¿Dónde ver por TV y online la contrarreloj del Campeonato de Europa de ciclismo 2025?

La contrarreloj del Campeonato de Europa de ciclismo 2025 se podrá seguir por TV y online a través de Eurosport, habitual en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Campeonato de Europa de ciclismo 2025 con los resúmenes y declaraciones de los protagonistas.