Horarios de salida y favoritos de la contrarreloj de hoy del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 con Seixas, Ayuso y Del Toro

El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 avanza hacia su tercer día de competición hoy martes 9 de junio con la disputa de la primera y única contrarreloj de la presente edición, que será por equipos y apunta a marcar las primeras diferencias en la carrera por el maillot amarillo.

La etapa de hoy de la ronda gala, que se disputará bajo la modalidad de contrarreloj por equipos, abarca un recorrido de 28,4 kilómetros en el que los ciclistas partirán y finalizarán en Perreux. Con dos cotas y un repecho final con rampas del 7%, el trazado de la tercera jornada recuerda a la 'crono' de Barcelona que dará el pistoletazo de salida al Tour de Francia, especialmente en los kilómetros finales.

El trazado en el que se desarrollará la etapa condicionará profundamente las estrategias de los equipos, aunque algunos parecen salir beneficiados. Es el caso del Team Visma, que presenta una alineación de lo más sólida con nombres como los de Matteo Jorgenson, Wout Van Aert, Bruno Armirail y Edoardo Affini. Tampoco hay que desestimar las opciones del Decathlon CMA CGM de Paul Seixas o el Netcompany INEOS de Kévin Vauquelin, los dos favoritos que más números tienen de mejorar su situación tras la 'crono'.

El Team Visma, favorito en la contrarreloj de hoy del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 / Team Visma

En un segundo escalón figura el Lidl-Trek de Juan Ayuso, acostumbrado a cuajar un buen desempeño en las contrarrelojes con equipos pero sin grandes argumentos más allá del alicantino y Mattias Skjelmose. La sorpresa positiva de la 'crono' puede ser el Movistar de Iván Romeo, mientras que el UAE Team de Del Toro apunta a salir a escena con el objetivo de minimizar daños debido al mal momento de una de sus primeras espadas, el portugués Joao Almeida.

Juan Ayuso, durante la contrarreloj de la Itzulia / EFE

¿A qué hora sale cada equipo y los favoritos en la contrarreloj de hoy del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

15:05 horas (CEST) - Team Picnic PostNL

15:09 horas (CEST) - Lotto Intermarché

15:13 horas (CEST) - NSN Cycling Team

15:17 horas (CEST) - Team Jayco AlUla

15:21 horas (CEST) - TotalEnergies

15:25 horas (CEST) - Bahrain Victorious

15:29 horas (CEST) - Cofidis

15:33 horas (CEST) - Tudor Pro Cycling Team

15:37 horas (CEST) - Caja Rural - Seguros RGA

15:41 horas (CEST) - Alpecin - Premier Tech

15:45 horas (CEST) - Soudal Quick-Step

15:49 horas (CEST) - UAE Team Emirates - XRG

15:53 horas (CEST) - Movistar Team

15:57 horas (CEST) - XDS Astana Team

16:01 horas (CEST) - Lidl - Trek

16:05 horas (CEST) - Decathlon CMA CGM Team

16:09 horas (CEST) - Uno-X Mobility

16:13 horas (CEST) - Red Bull - BORA - hansgrohe

16:17 horas (CEST) - Netcompany INEOS Cycling Team

16:21 horas (CEST) - Team Visma | Lease a Bike

16:25 horas (CEST) - Groupama - FDJ United

16:29 horas (CEST) - EF Education - EasyPost

¿Dónde ver por TV la contrarreloj por equipos del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?

En España, la contrarreloj por equipos del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.

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