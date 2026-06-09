CICLISMO
Horarios de salida y favoritos de la contrarreloj de hoy del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 con Seixas, Ayuso y Del Toro
Consulta los horarios, el recorrido y dónde ver por TV la contrarreloj por equipos del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
El Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 avanza hacia su tercer día de competición hoy martes 9 de junio con la disputa de la primera y única contrarreloj de la presente edición, que será por equipos y apunta a marcar las primeras diferencias en la carrera por el maillot amarillo.
La etapa de hoy de la ronda gala, que se disputará bajo la modalidad de contrarreloj por equipos, abarca un recorrido de 28,4 kilómetros en el que los ciclistas partirán y finalizarán en Perreux. Con dos cotas y un repecho final con rampas del 7%, el trazado de la tercera jornada recuerda a la 'crono' de Barcelona que dará el pistoletazo de salida al Tour de Francia, especialmente en los kilómetros finales.
El trazado en el que se desarrollará la etapa condicionará profundamente las estrategias de los equipos, aunque algunos parecen salir beneficiados. Es el caso del Team Visma, que presenta una alineación de lo más sólida con nombres como los de Matteo Jorgenson, Wout Van Aert, Bruno Armirail y Edoardo Affini. Tampoco hay que desestimar las opciones del Decathlon CMA CGM de Paul Seixas o el Netcompany INEOS de Kévin Vauquelin, los dos favoritos que más números tienen de mejorar su situación tras la 'crono'.
En un segundo escalón figura el Lidl-Trek de Juan Ayuso, acostumbrado a cuajar un buen desempeño en las contrarrelojes con equipos pero sin grandes argumentos más allá del alicantino y Mattias Skjelmose. La sorpresa positiva de la 'crono' puede ser el Movistar de Iván Romeo, mientras que el UAE Team de Del Toro apunta a salir a escena con el objetivo de minimizar daños debido al mal momento de una de sus primeras espadas, el portugués Joao Almeida.
¿A qué hora sale cada equipo y los favoritos en la contrarreloj de hoy del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?
- 15:05 horas (CEST) - Team Picnic PostNL
- 15:09 horas (CEST) - Lotto Intermarché
- 15:13 horas (CEST) - NSN Cycling Team
- 15:17 horas (CEST) - Team Jayco AlUla
- 15:21 horas (CEST) - TotalEnergies
- 15:25 horas (CEST) - Bahrain Victorious
- 15:29 horas (CEST) - Cofidis
- 15:33 horas (CEST) - Tudor Pro Cycling Team
- 15:37 horas (CEST) - Caja Rural - Seguros RGA
- 15:41 horas (CEST) - Alpecin - Premier Tech
- 15:45 horas (CEST) - Soudal Quick-Step
- 15:49 horas (CEST) - UAE Team Emirates - XRG
- 15:53 horas (CEST) - Movistar Team
- 15:57 horas (CEST) - XDS Astana Team
- 16:01 horas (CEST) - Lidl - Trek
- 16:05 horas (CEST) - Decathlon CMA CGM Team
- 16:09 horas (CEST) - Uno-X Mobility
- 16:13 horas (CEST) - Red Bull - BORA - hansgrohe
- 16:17 horas (CEST) - Netcompany INEOS Cycling Team
- 16:21 horas (CEST) - Team Visma | Lease a Bike
- 16:25 horas (CEST) - Groupama - FDJ United
- 16:29 horas (CEST) - EF Education - EasyPost
¿Dónde ver por TV la contrarreloj por equipos del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026?
En España, la contrarreloj por equipos del Tour Auvergne-Rhône-Alpes se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de cobertura ciclista.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las ocho etapas que dan forma a la ronda gala con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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