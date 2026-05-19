CICLISMO
Horarios de salida y favoritos de la contrarreloj de hoy del Giro de Italia 2026 con Vingegaard y Ganna
Consulta los horarios, el recorrido y dónde ver por TV la contrarreloj del Giro de Italia 2026, con Filippo Ganna como principal favorito
El Giro de Italia 2026 avanza hacia su décimo día de competición y, tras una necesaria jornada de recuperación, hoy martes 19 de mayo acoge la primera y única contrarreloj de la presente edición.
La etapa de hoy de la 'Corsa Rosa', que se disputará bajo la modalidad de contrarreloj individual, abarca un recorrido de 42 kilómetros y un desnivel positivo de apenas 50 metros, en el que los ciclistas partirán desde Viareggio para finalizar en Massa en un trazado diseñado por y para especialistas que recorrerá la costa del Mar Tirreno.
El perfil de la 'crono' del Giro encumbra a Filippo Ganna, especialista por excelencia en la modalidad, como firme candidato a la victoria. El portento italiano será el 66o ciclista en salir a escena, por lo que será el encargado de establecer la referencia que los hombres fuertes de la general deberán tratar de superar.
En un segundo escalón, aunque con números de animar la jornada, se sitúa Jonas Vingegaard. El jefe de filas del Team Visma acostumbra a ofrecer buen rendimiento contra el 'crono', y además contará con el aliciente de poder despegarse de la asfixiante presión ejercida por Felix Gall y de poder arañar algunos valiosos segundos en la carrera por la 'Maglia Rosa' que actualmente luce Alfonso Eulálio.
¿A qué hora sale cada ciclista y los favoritos en la contrarreloj de hoy del Giro de Italia 2026?
- Frank Van Den Broek (Team Picnic PostNL) - 13:15 horas (CEST)
- Erlend Blikra (Uno-X Mobility) - 13:16 horas (CEST)
- Matteo Malucelli (XDS Astana Team) - 13:17 horas (CEST)
- Arjen Livyns (XDS Astana Team) - 13:18 horas (CEST)
- Maximilian Walscheid (Lidl-Trek) - 13:19 horas (CEST)
- Johan Price Pejtersen (Alpecin-Premier Tech) - 13:20 horas (CEST)
- Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) - 13:21 horas (CEST)
- Simone Consonni (Lidl-Trek) - 13:22 horas (CEST)
- Sean Flynn (Team Picnic PostNL) - 13:23 horas (CEST)
- Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) - 13:24 horas (CEST)
- Elmar Reinders (Unibet Rose Rockets) - 13:25 horas (CEST)
- Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) - 13:26 horas (CEST)
- Fabian Lienhard (Tudor Pro Cycling Team) - 13:27 horas (CEST)
- Hartthijs De Vries (Unibet Rose Rockets) - 13:28 horas (CEST)
- Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) - 13:29 horas (CEST)
- Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber) - 13:30 horas (CEST)
- Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) - 13:31 horas (CEST)
- Ryan Mullen (NSN Cycling Team) - 13:32 horas (CEST)
- Tomas Kopecký (Unibet Rose Rockets) - 13:33 horas (CEST)
- Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM) - 13:34 horas (CEST)
- Casper Van Uden (Team Picnic PostNL) - 13:35 horas (CEST)
- Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) - 13:36 horas (CEST)
- Dion Smith (NSN Cycling Team) - 13:37 horas (CEST)
- Sakarias Koller Loland (Uno-X Mobility) - 13:38 horas (CEST)
- Jonathan Milan (Lidl-Trek) - 13:39 horas (CEST)
- Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech) - 13:40 horas (CEST)
- António Morgado (UAE Team Emirates XRG) - 13:41 horas (CEST)
- Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) - 13:42 horas (CEST)
- Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) - 13:43 horas (CEST)
- Tim Naberman (Team Picnic PostNL) - 13:44 horas (CEST)
- Paul Penhoet (Groupama-FDJ United) - 13:45 horas (CEST)
- Nico Denz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) - 13:46 horas (CEST)
- Jensen Plowright (Alpecin-Premier Tech) - 13:47 horas (CEST)
- Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step) - 13:48 horas (CEST)
- Timo Kielich (Team Visma | Lease a Bike) - 13:49 horas (CEST)
- Sjoerd Bax (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - 13:50 horas (CEST)
- Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) - 13:51 horas (CEST)
- Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) - 13:52 horas (CEST)
- Fran Miholjević (Bahrain Victorious) - 13:53 horas (CEST)
- Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon CMA CGM) - 13:54 horas (CEST)
- Jonas Rutsch (Lotto-Intermarché) - 13:55 horas (CEST)
- Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) - 13:56 horas (CEST)
- Connor Swift (Netcompany Ineos) - 13:57 horas (CEST)
- Robert Donaldson (Team Jayco AlUla) - 13:58 horas (CEST)
- Davide Ballerini (XDS Astana Team) - 13:59 horas (CEST)
- James Shaw (EF Education-EasyPost) - 14:00 horas (CEST)
- Ethan Vernon (NSN Cycling Team) - 14:01 horas (CEST)
- Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM) - 14:02 horas (CEST)
- Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek) - 14:03 horas (CEST)
- Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech) - 14:04 horas (CEST)
- Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) - 14:05 horas (CEST)
- Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) - 14:06 horas (CEST)
- Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech) - 14:07 horas (CEST)
- Jardi Christiaan Van Der Lee (EF Education-EasyPost) - 14:08 horas (CEST)
- Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) - 14:09 horas (CEST)
- Tim Rex (Team Visma | Lease a Bike) - 14:10 horas (CEST)
- Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) - 14:11 horas (CEST)
- Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) - 14:12 horas (CEST)
- Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) - 14:13 horas (CEST)
- Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) - 14:14 horas (CEST)
- Fredrik Lavik (Uno-X Mobility) - 14:15 horas (CEST)
- David Gonzalez (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - 14:16 horas (CEST)
- Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) - 14:17 horas (CEST)
- Paul Magnier (Soudal Quick-Step) - 14:18 horas (CEST)
- Cyril Barthe (Groupama-FDJ United) - 14:19 horas (CEST)
- Filippo Ganna (Netcompany Ineos) - 14:20 horas (CEST)
- Fabio Van Den Bossche (Soudal Quick-Step) - 14:21 horas (CEST)
- Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) - 14:22 horas (CEST)
- Alberto Bettiol (XDS Astana Team) - 14:23 horas (CEST)
- Robert Stannard (Bahrain Victorious) - 14:24 horas (CEST)
- Johan Jacobs (Groupama-FDJ United) - 14:25 horas (CEST)
- Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) - 14:26 horas (CEST)
- Mathijs Paasschens (Bahrain Victorious) - 14:27 horas (CEST)
- Gianni Moscon (Red Bull-Bora-Hansgrohe) - 14:28 horas (CEST)
- Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates XRG) - 14:29 horas (CEST)
- Tobias Bayer (Alpecin-Premier Tech) - 14:30 horas (CEST)
- Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United) - 14:31 horas (CEST)
- Darren Rafferty (EF Education-EasyPost) - 14:32 horas (CEST)
- Axel Huens (Groupama-FDJ United) - 14:33 horas (CEST)
- Corbin Strong (NSN Cycling Team) - 14:34 horas (CEST)
- Juul Christopher Jensen (Team Jayco AlUla) - 14:35 horas (CEST)
- Mick Van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe) - 14:36 horas (CEST)
- Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech) - 14:37 horas (CEST)
- Lorenzo Rota (Lotto-Intermarché) - 14:38 horas (CEST)
- Orluis Ven Aular (Movistar Team) - 14:39 horas (CEST)
- Alec Segaert (Bahrain Victorious) - 14:40 horas (CEST)
- Andréa Mifsud (Team Polti VisitMalta) - 14:41 horas (CEST)
- Nikita Tsvetkov (Bardiani CSF 7 Saber) - 14:42 horas (CEST)
- Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) - 14:43 horas (CEST)
- Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) - 14:44 horas (CEST)
- Toon Aerts (Lotto-Intermarché) - 14:45 horas (CEST)
- Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) - 14:46 horas (CEST)
- Matteo Sobrero (Lidl-Trek) - 14:47 horas (CEST)
- Michael Valgren (EF Education-EasyPost) - 14:48 horas (CEST)
- Rémy Rochas (Groupama-FDJ United) - 14:49 horas (CEST)
- Warren Barguil (Team Picnic PostNL) - 14:50 horas (CEST)
- Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) - 14:51 horas (CEST)
- Lawrence Warbasse (Tudor Pro Cycling Team) - 14:52 horas (CEST)
- Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - 14:53 horas (CEST)
- Nick Schultz (NSN Cycling Team) - 14:54 horas (CEST)
- Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) - 14:55 horas (CEST)
- Johannes Staune-Mittet (Decathlon CMA CGM) - 14:56 horas (CEST)
- Ben Turner (Netcompany Ineos) - 14:57 horas (CEST)
- Guillermo Silva (XDS Astana Team) - 14:58 horas (CEST)
- Nelson Oliveira (Movistar Team) - 14:59 horas (CEST)
- Martin Tjotta (Uno-X Mobility) - 15:00 horas (CEST)
- Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) - 15:01 horas (CEST)
- Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) - 15:02 horas (CEST)
- Mark Donovan (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - 15:03 horas (CEST)
- Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) - 15:04 horas (CEST)
- Jack Haig (Netcompany Ineos) - 15:05 horas (CEST)
- Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - 15:06 horas (CEST)
- Ben Zwiehoff (Red Bull-Bora-Hansgrohe) - 15:07 horas (CEST)
- Simone Gualdi (Lotto-Intermarché) - 15:08 horas (CEST)
- Brieuc Rolland (Groupama-FDJ United) - 15:09 horas (CEST)
- Magnus Sheffield (Netcompany Ineos) - 15:10 horas (CEST)
- Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) - 15:11 horas (CEST)
- Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike) - 15:12 horas (CEST)
- Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) - 15:13 horas (CEST)
- Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) - 15:14 horas (CEST)
- Callum Scotson (Decathlon CMA CGM) - 15:15 horas (CEST)
- Diego Ulissi (XDS Astana Team) - 15:16 horas (CEST)
- Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG) - 15:17 horas (CEST)
- Nickolas Zukowsky (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - 15:18 horas (CEST)
- Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany Ineos) - 15:19 horas (CEST)
- Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) - 15:20 horas (CEST)
- Lorenzo Milesi (Movistar Team) - 15:21 horas (CEST)
- Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 15:22 horas (CEST)
- Javier Romo (Movistar Team) - 15:23 horas (CEST)
- Jan Christen (UAE Team Emirates XRG) - 15:24 horas (CEST)
- Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) - 15:25 horas (CEST)
- Einer Rubio (Movistar Team) - 15:26 horas (CEST)
- Filippo Zana (Soudal Quick-Step) - 15:27 horas (CEST)
- Giovanni Aleotti (Red Bull-Bora-Hansgrohe) - 15:28 horas (CEST)
- Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) - 15:29 horas (CEST)
- Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) - 15:30 horas (CEST)
- Juan Pedro Lopez (Movistar Team) - 15:31 horas (CEST)
- Wout Poels (Unibet Rose Rockets) - 15:32 horas (CEST)
- Joshua Kench (Groupama-FDJ United) - 15:33 horas (CEST)
- Enric Mas (Movistar Team) - 15:34 horas (CEST)
- Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe) - 15:35 horas (CEST)
- Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM) - 15:36 horas (CEST)
- Giulio Ciccone (Lidl-Trek) - 15:37 horas (CEST)
- Harold Martin Lopez (XDS Astana Team) - 15:38 horas (CEST)
- Jefferson Cepeda (EF Education-EasyPost) - 15:39 horas (CEST)
- Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - 15:40 horas (CEST)
- David De La Cruz (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - 15:41 horas (CEST)
- Chris Harper (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) - 15:42 horas (CEST)
- Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) - 15:43 horas (CEST)
- Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) - 15:44 horas (CEST)
- Lennert Van Eetvelt (Lotto-Intermarché) - 15:45 horas (CEST)
- Damiano Caruso (Bahrain Victorious) - 15:46 horas (CEST)
- Egan Bernal (Netcompany Ineos) - 15:49 horas (CEST)
- Derek Gee-West (Lidl-Trek) - 15:52 horas (CEST)
- Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - 15:55 horas (CEST)
- Jan Hirt (NSN Cycling Team) - 15:58 horas (CEST)
- Markel Beloki (EF Education-EasyPost) - 16:01 horas (CEST)
- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - 16:04 horas (CEST)
- Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) - 16:07 horas (CEST)
- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - 16:10 horas (CEST)
- Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - 16:13 horas (CEST)
- Thymen Arensman (Netcompany Ineos) - 16:16 horas (CEST)
- Christian Scaroni (XDS Astana Team) - 16:19 horas (CEST)
- Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) - 16:22 horas (CEST)
- Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 16:25 horas (CEST)
- Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - 16:28 horas (CEST)
- Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) - 16:31 horas (CEST)
¿Dónde ver por TV la contrarreloj de hoy del Giro de Italia 2026?
En España, la contrarreloj del Giro de Italia y el resto de etapas se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y HBO Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
La única opción de poder seguir gratis el Giro de Italia desde España es el canal autonómico EITB, que conectará en directo con la 'Corsa Rosa' para cubrir el tramo final de cada etapa.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las 21 etapas que dan forma a la ronda italiana con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
