Horarios de salida y favoritos de la contrarreloj por equipos de La Vuelta a España 2025 en Figueres

La Vuelta a España 2025 avanza hacia su quinto día de competición, y hoy miércoles 27 de agosto alberga la primera de las dos contrarrelojes que figuran en la presente edición. Consulta el orden de salida de los principales favoritos en una jornada que apunta a desencadenar cambios en la cabeza de la clasificación general.

La etapa de hoy de la Vuelta a España 2025, que se disputará bajo la modalidad de contrarreloj por equipos, cuenta con un recorrido de 24,1 kilómetros, un desnivel positivo de apenas 86 metros y tendrá inicio y final en Figueres.

La confección del recorrido da lugar a una jornada especialmente técnica, ideal para especialistas y en la que los equipos deberán cuidar con mimo cada detalle y potenciar a sus hombres rápidos para apuntarse una victoria en la que cada segundo ganado o perdido tendrá gran incidencia.

El gran favorito en la prueba, tanto por perfil de sus corredores como por el aliciente de volver a vestir de rojo a su capitán general, es el Team Visma. El equipo neerlandés, con el especialista Campenaerts y el todoterreno Vingegaard, además de nombres de la talla de Jorgenson y Van Baarle, aunque podría acusar la baja de Axel Zingle.

La habitual oposición al Visma la ofrecerá el UAE Team. Aunque en La Vuelta no cuentan con la alineación ideal para la modalidad, Ayuso, Almeida y Vine pueden poner en serio compromiso las aspiraciones al maillot rojo de su gran rival.

En un segundo escalón figura INEOS que, si bien es cierto que la jornada de hoy no favorece que se produzcan grandes diferencias, sueña con vestir de rojo a Egan Bernal. Con un especialista de la talla de Filippo Ganna a los mandos y corredores como Sheffield o Ben Turner, los británicos prometen pelea a los dos gigantes del circuito.

Si bien es cierto que la victoria parece cosa de uno de los tres equipos anteriormente mencionados, otros dos merecen una mención especial. El Groupama-FDJ, con la motivación de mantener el liderato de Gaudu y la gran baza especialista Stefan Küng, o el Lidl-Trek, con un Mads Pedersen que se quiere quitar la espinita tras la etapa 3, prometen agitar la prueba.

¿A qué hora sale cada equipo en la contrarreloj de hoy de la Vuelta a España?

Lotto - 16:37 horas (CET) Alpecin - Deceuninck - 16:41 horas (CET) Team Picnic PostNL - 16:45 horas (CET) Intermarché - Wanty - 16:49 horas (CET) Cofidis - 16:53 horas (CET) Team Jayco AlUla - 16:57 horas (CET) Lidl - Trek - 17:01 horas (CET) Q36.5 Pro Cycling Team - 17:05 horas (CET) EF Education - EasyPost - 17:09 horas (CET) Burgos Burpellet BH - 17:13 horas (CET) Arkéa - B&B Hotels - 17:17 horas (CET) Caja Rural - Seguros RGA - 17:21 horas (CET) Movistar Team - 17:25 horas (CET) Decathlon AG2R La Mondiale Team - 17:29 horas (CET) INEOS Grenadiers - 17:33 horas (CET) Bahrain - Victorious - 17:37 horas (CET) Israel - Premier Tech - 17:41 horas (CET) Red Bull - BORA - hansgrohe - 17:45 horas (CET) Soudal Quick-Step - 17:49 horas (CET) XDS Astana Team - 17:53 horas (CET) UAE Team Emirates - XRG - 17:57 horas (CET) Team Visma | Lease a Bike - 18:01 horas (CET) Groupama - FDJ - 18:05 horas (CET)

¿Dónde ver gratis por TV la primera contrarreloj de la Vuelta a España 2025?

En España, cada una de las 21 etapas que componen la Vuelta a España 2025 se podrán ver gratis y en abierto a través de los diferentes canales de RTVE (La 1, La 2, Teledeporte y RTVE Play).

Otra opción alternativa para seguir La Vuelta online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

