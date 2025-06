Horarios de salida y favoritos en la contrarreloj del Critérium du Dauphiné 2025 con Pogacar, Evenepoel, Vingegaard e Iván Romeo

El Critérium du Dauphiné 2025 alcanza el ecuador de su 77ª edición hoy miércoles 11 de junio. La ronda francesa, antesala del Tour de Francia, alberga la disputa de su primera y única contrarreloj individual, que puede desencadenar algunos cambios en la clasificación general.

La etapa de hoy del Critérium du Dauphiné, que se disputará bajo la modalidad de contrarreloj individual, cuenta con un recorrido de 17,4 kilómetros que llevará a los ciclistas de Charmes-sur-Rhone a Saint-Péray en una jornada mayoritariamente llana a excepción del repecho en Toulaud.

La victoria de Iván Romeo en la etapa anterior obliga a los favoritos a reaccionar para no seguir cediendo terreno en la general. El vallisoletano, que saldrá último hoy, ya ha protagonizado buenas actuaciones en cronos anteriores como la del UAE tour o la del Tour de Romandía.

El objetivo de Romeo es defender la ventaja que atesora, pero los gigantes del pelotón no se lo pondrán fácil. Tadej Pogacar, que afronta la etapa de hoy a +1:06 de la cabeza, ha demostrado ser un adversario temible en todas las modalidades, y esta tarde será uno de los grandes nombres a seguir.

Jonas Vingegaard, undécimo a +1:12, no es considerado como especialista, pero siempre ha mostrado un buen desempeño en pruebas contra el reloj. No es el caso de Mathieu van der Poel, clasicómano por excelencia en cuyo récord personal no figura una sola victoria en contrarreloj.

Terminando con la nómina de candidatos a obtener el maillot amarillo, el gran favorito en la contrarreloj de hoy es paradójicamente quien peor posición ocupa en la general. Remco Evenepoel, vigente campeón del mundo en la modalidad, puede dar el esperado golpe sobre la mesa esta tarde. Todavía está a tiempo, pues el del Soudal ocupa la 13ª posición a +1:17 del líder Romeo.

¿A qué hora sale cada ciclista en la contrarreloj del Critérium du Dauphiné?

Domen Novak - 14:15 horas (CET) Johan Price Pejtersen - 14:16 horas (CET) Casper Pedersen - 14:17 horas (CET) Soren Waerenskjold - 14:18 horas (CET) Michael Hepburn - 14:19 horas (CET) Enzo Leijnse - 14:20 horas (CET) Kamil Gradek - 14:21 horas (CET) Ludovic Robeet - 14:22 horas (CET) Lars Boven - 14:23 horas (CET) Magnus Cort - 14:24 horas (CET) Paul Ourselin - 14:25 horas (CET) Per Strand Hagenes - 14:26 horas (CET) Alastair Mackellar - 14:27 horas (CET) Alessandro De Marchi - 14:28 horas (CET) Marc Soler - 14:29 horas (CET) Amanuel Ghebreigzabhier - 14:30 horas (CET) Pepijn Reinderink - 14:31 horas (CET) Ben Healy - 14:32 horas (CET) Tom Paquot - 14:33 horas (CET) Attila Valter - 14:34 horas (CET) Pascal Ackermann - 14:35 horas (CET) Lukas Nerurkar - 14:36 horas (CET) Antonio Pedrero - 14:37 horas (CET) Nicolya Vinokurov - 14:38 horas (CET) Oliver Naesen - 14:39 horas (CET) Krists Neilands - 14:40 horas (CET) Romain Combaud - 14:41 horas (CET) Tobias Svendsen Foss - 14:42 horas (CET) Gianni Vermeersch - 14:43 horas (CET) Michael Shea Leonard - 14:44 horas (CET) Louis Vervaeke - 14:45 horas (CET) Victor Campenaerts - 14:46 horas (CET) Nadav Raisberg - 14:47 horas (CET) Torstein Træen - 14:48 horas (CET) Jorge Arcas - 14:49 horas (CET) Guillaume Boivin - 14:50 horas (CET) Bjoern Koerdt - 14:51 horas (CET) Matteo Trentin - 14:52 horas (CET) Dylan Teuns - 14:53 horas (CET) Edward Theuns - 14:54 horas (CET) Tim Wellens - 14:55 horas (CET) Matteo Vercher - 14:56 horas (CET) Michael Gogl - 14:57 horas (CET) Pierre Thierry - 14:58 horas (CET) Pascal Eenkhoorn - 14:59 horas (CET) Nils Politt - 15:00 horas (CET) Christopher Hamilton - 15:01 horas (CET) Fabian Weiss - 15:02 horas (CET) Matis Louvel - 15:03 horas (CET) Markus Hoelgaard - 15:04 horas (CET) Victor Guernalec - 15:05 horas (CET) Simone Consonni - 15:06 horas (CET) Michel Ries - 15:07 horas (CET) Alexander Hajek - 15:08 horas (CET) Rudy Molard - 15:09 horas (CET) Oscar Rodriguez Garaicoechea - 15:10 horas (CET) Dion Allan Smith - 15:11 horas (CET) Robert Stannard - 15:12 horas (CET) Roland Thalmann - 15:13 horas (CET) Henok Mulueberhan - 15:14 horas (CET) Jonathan Milan - 15:15 horas (CET) Anthony Delaplace - 15:16 horas (CET) Lucas Eriksson - 15:17 horas (CET) Anthony Turgis - 15:18 horas (CET) Samuel Watson - 15:19 horas (CET) Stian Edvardsen-Fredheim - 15:20 horas (CET) Hugo Page - 15:21 horas (CET) Mick Van Dijke - 15:22 horas (CET) Valentin Paret Peintre - 15:23 horas (CET) Michel Heßmann - 15:24 horas (CET) Thibault Guernalec - 15:25 horas (CET) Julien Bernard - 15:26 horas (CET) Maxim Van Gils - 15:27 horas (CET) Alex Baudin - 15:28 horas (CET) Christopher Juul-Jensen - 15:29 horas (CET) Hannes Wilksch - 15:30 horas (CET) Xandro Meurisse - 15:31 horas (CET) Tobias Bayer - 15:32 horas (CET) Darren Van Bekkum - 15:33 horas (CET) Axel Laurance - 15:34 horas (CET) Ruben Guerreiro - 15:35 horas (CET) Rémi Cavagna - 15:36 horas (CET) Asbjørn Hellemose - 15:37 horas (CET) Koen Bouwman - 15:38 horas (CET) Ben Zwiehoff - 15:39 horas (CET) Jhonatan Narváez - 15:40 horas (CET) Fabien Doubey - 15:41 horas (CET) Louis Meintjes - 15:42 horas (CET) Dries De Pooter - 15:43 horas (CET) Toms Skujins - 15:44 horas (CET) Yevgeniy Fedorov - 15:45 horas (CET) Kamiel Bonneu - 15:46 horas (CET) Louis Rouland - 15:47 horas (CET) Sepp Kuss - 15:48 horas (CET) Guillermo Juan Martinez Huertas - 15:49 horas (CET) Jordan Labrosse - 15:50 horas (CET) Sergio Andres Higuita Garcia - 15:51 horas (CET) Pavel Sivakov - 15:52 horas (CET) Clément Russo - 15:53 horas (CET) Gregor Mühlberger - 15:54 horas (CET) Emanuel Buchmann - 15:55 horas (CET) Andreas Kron - 15:56 horas (CET) Lenny Martinez - 15:57 horas (CET) Mathieu Burgaudeau - 15:58 horas (CET) Finn Fisher – Black - 15:59 horas (CET) Tobias Johannessen - 16:00 horas (CET) Maximilian Schachmann - 16:01 horas (CET) Jordan Jegat - 16:02 horas (CET) Clément Braz Afonso - 16:03 horas (CET) Jhoan Esteban Chaves - 16:04 horas (CET) Benjamin Thomas - 16:05 horas (CET) Jack Haig - 16:06 horas (CET) Romain Bardet - 16:07 horas (CET) Mathys Rondel - 16:08 horas (CET) Archie Ryan - 16:09 horas (CET) Paul Seixas - 16:10 horas (CET) Michael Valgren - 16:11 horas (CET) Pierre Latour - 16:12 horas (CET) Jasper Stuyven - 16:13 horas (CET) Guillaume Martin Guyonnet - 16:14 horas (CET) Paul Penhoet - 16:15 horas (CET) Santiago Buitrago - 16:16 horas (CET) Magnus Sheffield - 16:17 horas (CET) Matteo Jorgenson - 16:18 horas (CET) Bruno Armirail - 16:19 horas (CET) Carlos Rodriguez - 16:20 horas (CET) Ben Tulett - 16:21 horas (CET) Max Poole - 16:22 horas (CET) Clément Berthet - 16:23 horas (CET) Enric Mas - 16:24 horas (CET) Alexey Lutsenko - 16:25 horas (CET) Thomas Jake Stewart - 16:26 horas (CET) Aurélien Paret Peintre - 16:27 horas (CET) Simone Velasco - 16:28 horas (CET) Laurence Pithie - 16:29 horas (CET) Clement Venturini - 16:30 horas (CET) Emilien Jeanniere - 16:31 horas (CET) Bastien Tronchon - 16:32 horas (CET) Remco Evenepoel - 16:33 horas (CET) Anders Foldager - 16:34 horas (CET) Jonas Vingegaard - 16:35 horas (CET) Alfred Wright - 16:36 horas (CET) Tadej Pogacar - 16:37 horas (CET) Andreas Leknessund - 16:38 horas (CET) Brieuc Rolland - 16:39 horas (CET) Edward Dunbar - 16:40 horas (CET) Mathieu Van Der Poel - 16:41 horas (CET) Florian Lipowitz - 16:42 horas (CET) Harold Tejada - 16:43 horas (CET) Louis Barre - 16:44 horas (CET) Ivan Romeo Abad - 16:45 horas (CET)

¿Dónde ver gratis por TV en España la contrarreloj del Critérium du Dauphiné 2025?

En España, las 8 etapas que conforman el Critérium du Dauphiné 2025 se podrán ver gratis y en abierto por TV a través de Teledeporte y online a través de RTVE Play.

Otra opción alternativa son las plataformas Eurosport y Max, habituales en cualquier cobertura del calendario ciclista.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 8 etapas del Critérium du Dauphiné 2025 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.