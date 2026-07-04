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CICLISMO

¿A qué hora corren hoy Pogacar y Vingegaard en la contrarreloj de Barcelona del Tour de Francia 2026? Orden de salida de los favoritos y llegada a Montjuïc

Consulta los horarios, el recorrido y dónde ver gratis por TV la contrarreloj por equipos del Tour de Francia 2026 en Barcelona

Pogacar, durante una contrarreloj

Pogacar, durante una contrarreloj / EFE

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Tour de Francia 2026 abre el telón hoy jueves 4 de julio con la disputa de la primera de las dos 'cronos' de la presente edición, que se disputará en Barcelona y encumbrará al primer lider de la clasificación general.

El 'Grand Départ' de Barcelona se disputará bajo la modalidad de contrarreloj por equipos, abarcando un recorrido de 19,6 kilómetros entre el Fòrum y Montjuïc y cuenta con dos repechos, uno en la 'muntanya màgica' (1,1km al 5,1%) y otro en el Estadi Olímpic (0,8 km al 7%). Tal como viene sucediendo en la París-Niza desde 2023, esta tomará como referencia los tiempos individuales de cada ciclista de cara a la clasificación general, por lo que los aspirantes al maillot amarillo no podrán esconderse y se verán obligados de dar un plus para arañar los primeros segundos.

Al tratarse de una modalidad tan específica y de un recorrido tan corto, el abanico de candidatos al primer maillot amarillo se abre considerablemente. El Visma de Vingegaard y el INEOS de Bernal tienen buenas opciones de llevarse la primera alegría, aunque el Lidl-Trek de Juan Ayuso y el Red Bull-BORA del jerarca de la modalidad, Remco Evenepoel, también tendrán algo que decir.

Jonas Vingegaard, en la contrarreloj.

Jonas Vingegaard, en una contrarreloj del Giro / VISMA TEAM

No se puede eliminar del cupo de favoritos a Tadej Pogacar, aunque el desempeño del UAE Team en las últimas contrarrelojes no genera muchas certezas. Misma situación atraviesa Seixas, que debería formar parte de la terna de aspirantes al primer amarillo pero viene de una pobre contrarreloj por equipos del Decathlon en la antigua Dauphiné.

Paul Seixas, líder de la Itzulia

Paul Seixas, en la 'crono' de la Itzulia / X

Orden de los equipos y horarios de salida y llegada de la contrarreloj por equipos del Tour de Francia

Horario de salida

  • 17:05 CEST - Caja Rural-Seguros RGA
  • 17:10 CEST - Team Picnic PostNL
  • 17:15 CEST - TotalEnergies
  • 17:20 CEST - Tudor Pro Cycling Team
  • 17:25 CEST - Groupama-FDJ United
  • 17:30 CEST - Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
  • 17:35 CEST - Cofidis
  • 17:40 CEST - Lotto Intermarché
  • 17:45 CEST - Movistar Team
  • 17:50 CEST - NSN Cycling Team
  • 17:55 CEST - Uno-X Mobility
  • 18:00 CEST - Team Jayco AlUla
  • 18:05 CEST - Alpecin-Premier Tech
  • 18:10 CEST - Soudal Quick-Step
  • 18:15 CEST - Netcompany INEOS Cycling Team
  • 18:20 CEST - Bahrain Victorious
  • 18:25 CEST - XDS Astana Team
  • 18:30 CEST - Decathlon CMA CGM Team
  • 18:35 CEST - EF Education-EasyPost
  • 18:40 CEST - Lidl-Trek
  • 18:45 CEST - Red Bull-Bora-Hansgrohe
  • 18:50 CEST - Team Visma | Lease a Bike
  • 18:55 CEST - UAE Team Emirates XRG

Horario previsto de llegada

  • 17:26 CEST - Caja Rural-Seguros RGA
  • 17:31 CEST - Team Picnic PostNL
  • 17:36 CEST - TotalEnergies
  • 17:41 CEST - Tudor Pro Cycling Team
  • 17:46 CEST - Groupama-FDJ United
  • 17:51 CEST - Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
  • 17:56 CEST - Cofidis
  • 18:01 CEST - Lotto Intermarché
  • 18:06 CEST - Movistar Team
  • 18:11 CEST - NSN Cycling Team
  • 18:16 CEST - Uno-X Mobility
  • 18:21 CEST - Team Jayco AlUla
  • 18:26 CEST - Alpecin-Premier Tech
  • 18:31 CEST - Soudal Quick-Step
  • 18:36 CEST - Netcompany INEOS Cycling Team
  • 18:41 CEST - Bahrain Victorious
  • 18:46 CEST - XDS Astana Team
  • 18:51 CEST - Decathlon CMA CGM Team
  • 18:56 CEST - EF Education-EasyPost
  • 19:01 CEST - Lidl-Trek
  • 19:06 CEST - Red Bull-Bora-Hansgrohe
  • 19:11 CEST - Team Visma | Lease a Bike
  • 19:16 CEST - UAE Team Emirates XRG

¿Dónde ver la contrarreloj por equipos del Tour de Francia 2026 en Barcelona gratis por TV y en directo?

En España, la primera etapa del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play, mientras que La 1 conectará a partir de las 18:15 horas (CEST).

Los primeros compases de la ronda gala en Catalunya también serán emitidos en los canales autonómicos TV3 y 3 Cat, que han adquirido los derechos de las tres primeras etapas de la presente edición.

Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.

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