CICLISMO
¿A qué hora corren hoy Evenepoel y Pogacar en la contrarreloj del Tour de Francia 2026? Orden de salida y favoritos
Consulta los horarios, el recorrido y dónde ver gratis por TV la contrarreloj individual del Tour de Francia 2026
El Tour de Francia 2026 abre el telón de su tercera y última semana de competición hoy martes 21 de julio con la disputa de la segunda 'crono' de la presente edición, que se disputará entre Évian-Les-Bains y Thonon-Les-Bains en un trazado que potencia las virtudes de los especialistas.
La etapa de hoy, a diferencia de la de Barcelona, se disputa bajo la modalidad de contrarreloj individual, abarcando un recorrido de 26,1 kilómetros, 500 metros de desnivel y un puerto de segunda categoría. La presencia de esta ascensión da forma a una jornada con tres tramos bien diferenciados, en la que los aspirantes deberán enfrentarse a una subida, una bajada y a un tramo completamente llano con el objetivo de marcar el mejor tiempo posible.
Al tratarse de un trazado tan técnico y con tantas variables, el gran candidato a la victoria tiene nombre y apellidos. Remco Evenepoel, campeón del mundo y oro olímpico en la modalidad, figura como gran favorito del día. La victoria ante Pogacar en la última jornada permite al 'Pitbull' afrontar la contrarreloj con la confianza por las nubes, sabiendo que se trata de una oportunidad de oro para meter tiempo a sus grandes rivales por el podio y acercarse al actual portador del maillot amarillo.
El único especialista que parece poder hacer sombra a Evenepoel es Filippo Ganna, que en el Giro ya hizo gala de sus virtudes al pulverizar el tiempo del resto de aspirantes. Un escalón por debajo figuran Pogacar, Seixas y Ayuso, mientras que Isaac del Toro es el integrante del grupo cabecero que menos podrá brillar en este formato.
Orden de salida y horarios de los favoritos en la contrarreloj del Tour de Francia
- 13:00:00 CEST - Kamil Gradek (TBV)
- 13:01:30 CEST - Lewis Askey (NSN)
- 13:03:00 CEST - Cees Bol (DCT)
- 13:04:30 CEST - Matis Louvel (NSN)
- 13:06:00 CEST - Olav Kooij (DCT)
- 13:07:30 CEST - Phil Bauhaus (TBV)
- 13:09:00 CEST - Julius Van den Berg (TPP)
- 13:10:30 CEST - Piet Allegaert (COF)
- 13:12:00 CEST - Baptiste Veistroffer (LOI)
- 13:13:30 CEST - Milan Fretin (COF)
- 13:15:00 CEST - Davide Ballerini (XAT)
- 13:16:30 CEST - Jake Stewart (NSN)
- 13:18:00 CEST - John Degenkolb (TPP)
- 13:19:30 CEST - Jenthe Biermans (COF)
- 13:21:00 CEST - Pascal Eenkhoorn (SOQ)
- 13:22:30 CEST - Marco Haller (TUD)
- 13:24:00 CEST - Pascal Ackermann (JAY)
- 13:25:30 CEST - Joshua Tarling (NCI)
- 13:27:00 CEST - Jasper Philipsen (APT)
- 13:28:30 CEST - Silvan Dillier (APT)
- 13:30:00 CEST - Max Kanter (XAT)
- 13:31:30 CEST - Niklas Märkl (TPP)
- 13:33:00 CEST - Huub Artz (LOI)
- 13:34:30 CEST - Pavel Bittner (TPP)
- 13:36:00 CEST - Søren Wærenskjold (UXM)
- 13:37:30 CEST - Edoardo Affini (TVL)
- 13:39:00 CEST - Biniam Girmay (NSN)
- 13:40:30 CEST - Tim Marsman (APT)
- 13:42:00 CEST - Krists Neilands (NSN)
- 13:43:30 CEST - Daan Hoole (DCT)
- 13:45:00 CEST - Dylan van Baarle (SOQ)
- 13:46:30 CEST - Joel Nicolau (CJR)
- 13:48:00 CEST - Robbe Dhondt (TPP)
- 13:49:30 CEST - Julian Alaphilippe (TUD)
- 13:51:00 CEST - Liam Slock (LOI)
- 13:52:30 CEST - Dorian Godon (NCI)
- 13:54:00 CEST - Aaron Gate (XAT)
- 13:55:30 CEST - Hugo Page (COF)
- 13:57:00 CEST - Michał Kwiatkowski (NCI)
- 13:58:30 CEST - Filippo Ganna (NCI)
- 14:00:00 CEST - Stefano Oldani (CJR)
- 14:01:30 CEST - Mike Teunissen (XAT)
- 14:03:00 CEST - Jakub Otruba (CJR)
- 14:04:30 CEST - Alex Kirsch (COF)
- 14:06:00 CEST - Fred Wright (PQT)
- 14:07:30 CEST - Anthony Turgis (TEN)
- 14:09:00 CEST - Florian Vermeersch (UEX)
- 14:10:30 CEST - Jonas Rickaert (APT)
- 14:12:00 CEST - Edward Planckaert (APT)
- 14:13:30 CEST - Georg Steinhauser (EFE)
- 14:15:00 CEST - Thibault Guernalec (TEN)
- 14:16:30 CEST - Xabier Azparren (PQT)
- 14:18:00 CEST - Luke Durbridge (JAY)
- 14:19:30 CEST - Benjamin Thomas (COF)
- 14:21:00 CEST - Simone Velasco (XAT)
- 14:22:30 CEST - Robert Stannard (TBV)
- 14:24:00 CEST - Michel Heßmann (MOV)
- 14:25:30 CEST - Tim van Dijke (RBH)
- 14:27:00 CEST - Frank van den Broek (TPP)
- 14:28:30 CEST - Max Walker (EFE)
- 14:30:00 CEST - Per Strand Hagenes (TVL)
- 14:31:30 CEST - Warren Barguil (TPP)
- 14:33:00 CEST - Michael Storer (TUD)
- 14:34:30 CEST - Nico Denz (RBH)
- 14:36:00 CEST - Sebastian Berwick (CJR)
- 14:37:30 CEST - Felix Engelhardt (JAY)
- 14:39:00 CEST - Emiel Verstrynge (APT)
- 14:40:30 CEST - Magnus Cort Nielsen (UXM)
- 14:42:00 CEST - Damien Howson (PQT)
- 14:43:30 CEST - Marco Frigo (NSN)
- 14:45:00 CEST - Nicolya Vinokurov (XAT)
- 14:46:30 CEST - Brent Van Moer (PQT)
- 14:48:00 CEST - Toms Skujiņš (LTK)
- 14:49:30 CEST - Georg Zimmermann (LOI)
- 14:51:00 CEST - Jan Tratnik (RBH)
- 14:52:30 CEST - Jonas Abrahamsen (UXM)
- 14:54:00 CEST - Mads Pedersen (LTK)
- 14:55:30 CEST - Mathis Le Berre (TEN)
- 14:57:00 CEST - Jefferson Cepeda (MOV)
- 14:58:30 CEST - Kasper Asgreen (EFE)
- 15:00:00 CEST - Matej Mohorič (TBV)
- 15:01:30 CEST - Luke Plapp (JAY)
- 15:03:00 CEST - Matteo Vercher (TEN)
- 15:04:30 CEST - George Bennett (NSN)
- 15:06:00 CEST - Bruno Armirail (TVL)
- 15:07:30 CEST - Vlad Van Mechelen (TBV)
- 15:09:00 CEST - Clément Russo (GFC)
- 15:10:30 CEST - Nils Politt (UEX)
- 15:12:00 CEST - Rick Pluimers (TUD)
- 15:13:30 CEST - Jasper Stuyven (SOQ)
- 15:15:00 CEST - Nelson Oliveira (MOV)
- 15:16:30 CEST - Lorenzo Germani (GFC)
- 15:18:00 CEST - Mathieu van der Poel (APT)
- 15:19:30 CEST - Victor Campenaerts (TVL)
- 15:21:00 CEST - Louis Vervaeke (SOQ)
- 15:22:30 CEST - Alex Aranburu (COF)
- 15:24:00 CEST - Anders Johannessen (UXM)
- 15:25:30 CEST - Ewen Costiou (GFC)
- 15:27:00 CEST - Quentin Pacher (GFC)
- 15:28:30 CEST - Ben Healy (EFE)
- 15:30:00 CEST - Damiano Caruso (TBV)
- 15:31:30 CEST - Alexandre Delettre (TEN)
- 15:33:00 CEST - Michael Matthews (JAY)
- 15:34:30 CEST - Javier Romo (MOV)
- 15:36:00 CEST - Lars Craps (LOI)
- 15:37:30 CEST - Anders Skaarseth (UXM)
- 15:39:00 CEST - Michael Valgren (EFE)
- 15:40:30 CEST - Romain Grégoire (GFC)
- 15:42:00 CEST - Joris Delbove (TEN)
- 15:43:30 CEST - Nicolas Breuillard (TEN)
- 15:45:00 CEST - Xandro Meurisse (PQT)
- 15:46:30 CEST - Aurélien Paret-Peintre (DCT)
- 15:48:00 CEST - Clément Braz Afonso (GFC)
- 15:49:30 CEST - Abel Balderstone (CJR)
- 15:51:00 CEST - Tim Wellens (UEX)
- 15:52:30 CEST - Marc Hirschi (TUD)
- 15:54:00 CEST - Mathias Vacek (LTK)
- 15:55:30 CEST - Mauro Schmid (JAY)
- 15:57:00 CEST - Mattia Cattaneo (RBH)
- 15:58:30 CEST - Sergio Higuita (XAT)
- 16:00:00 CEST - Ion Izagirre (COF)
- 16:01:30 CEST - Alex Baudin (EFE)
- 16:03:00 CEST - Jose Felix Parra (CJR)
- 16:04:30 CEST - Valentin Paret-Peintre (SOQ)
- 16:06:00 CEST - Tobias Foss (NCI)
- 16:07:30 CEST - Ben O'Connor (JAY)
- 16:09:00 CEST - Raúl García (MOV)
- 16:10:30 CEST - Harold Tejada (XAT)
- 16:12:00 CEST - Matthew Riccitello (DCT)
- 16:13:30 CEST - Quinten Hermans (PQT)
- 16:15:00 CEST - Guillaume Martin-Guyonnet (GFC)
- 16:16:30 CEST - Antonio Tiberi (TBV)
- 16:18:00 CEST - Maxim Van Gils (RBH)
- 16:19:30 CEST - Felix Großschartner (UEX)
- 16:21:00 CEST - Matteo Jorgenson (TVL)
- 16:22:30 CEST - Kévin Vauquelin (NCI)
- 16:24:00 CEST - Derek Gee (LTK)
- 16:25:30 CEST - Thymen Arensman (NCI)
- 16:27:00 CEST - Pablo Castrillo (MOV)
- 16:28:30 CEST - Lennert Van Eetvelt (LOI)
- 16:30:00 CEST - Einer Rubio (MOV)
- 16:31:30 CEST - Quinn Simmons (LTK)
- 16:33:00 CEST - Carlos Verona (LTK)
- 16:34:30 CEST - Jai Hindley (RBH)
- 16:36:00 CEST - Tiesj Benoot (DCT)
- 16:37:30 CEST - Nicolas Prodhomme (DCT)
- 16:39:00 CEST - Sean Quinn (EFE)
- 16:40:30 CEST - Brandon McNulty (UEX)
- 16:42:00 CEST - Tobias Johannessen (UXM)
- 16:43:30 CEST - Sepp Kuss (TVL)
- 16:45:00 CEST - Egan Bernal (NCI)
- 16:47:00 CEST - Davide Piganzoli (TVL)
- 16:49:00 CEST - Adam Yates (UEX)
- 16:51:00 CEST - Ilan Van Wilder (SOQ)
- 16:53:00 CEST - Richard Carapaz (EFE)
- 16:55:00 CEST - Yannis Voisard (TUD)
- 16:57:00 CEST - Jordan Jegat (TEN)
- 16:59:00 CEST - Tom Pidcock (PQT)
- 17:01:00 CEST - Lenny Martinez (TBV)
- 17:03:00 CEST - Mattias Skjelmose (LTK)
- 17:05:00 CEST - Juan Ayuso (LTK)
- 17:07:00 CEST - Florian Lipowitz (RBH)
- 17:09:00 CEST - Paul Seixas (DCT)
- 17:11:00 CEST - Isaac del Toro (UEX)
- 17:13:00 CEST - Remco Evenepoel (RBH)
- 17:15:00 CEST - Tadej Pogacar (UEX)
¿Dónde ver la contrarreloj del Tour de Francia 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la contrarreloj del Tour de Francia 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play. La emisión televisiva pasará a La 1 de cara al tramo final de la jornada.
Otra opción alternativa para seguir la 'Grande Boucle' online y en streaming son las plataformas de pago Eurosport y Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas. La retransmisión televisiva correrá al cargo de los canales Eurosport 1 y 2.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en cada una de las 21 etapas del Tour de Francia 2026 con el mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de los protagonistas.
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