Histórico Pogacar: ¡quinta victoria consecutiva en Lombardía!

Fausto Coppi había ganado cinco ediciones del Giro de Lombardía, la clásica de las hojas muertas, el último monumento del curso ciclista, pero no de forma consecutiva.

Tal hazaña estaba reservada a un corredor especial, único; de nombre Tadej Pogacar, que se ha impuesto este sábado en Lombardía. Por quinta vez consecutiva.

Ningún otro corredor había logrado algo igual: ganar un monumento en cinco ediciones consecutivas. Lo logró Pogacar, que ha convertido Lombardía en el jardín de su casa, apenas unos días después de proclamarse campeón del mundo y de Europa.

Ni siquiera los tres únicos corredores capaces de ganar los cinco monumentos -Merckx, De Vlaeminck y Van Looy- lograron ganar alguno de ellos de manera consecutiva en tantas ediciones.

Un salto de calidad

Pogacar cuenta ya con diez monumentos, un dato que le permite dar un salto de calidad y situarse en el podio histórico de ganadores de monumentos. Solo Merckx, que ganó 19 monumentos y De Vlaeminck, que sumó once, le superan en la clasificación histórica.

Con un recorrido de 238 kms entre Como y Bergamo, el último monumento de la temporada asistió a la enésima exhibición del esloveno, que se impuso con un tiempo de 5.45.53.

La clásica de las hojas muertas, así llamada por celebrarse ya en otoño, tradicionalmente la última gran prueba del calendario ciclista, es el décimo monumento que gana Pogacar: cinco Lombardías, tres Liejas y dos Tour de Flandes.

Pogacar atacó a poco más de 40 kilómetros para la meta, ayudado por sus compañeros, entre ellos el polaco Rafal Majka, en su despedida del ciclismo profesional.

Una vez en solitario, el esloveno dominó la carrera con autoridad, como es costumbre, para hacer historia en Bergamo.

Superó a Quinn Simmons, que iba escapado, para recorrer en solitario los últimos 35 kms de la carrera y coronarse de nuevo como rey de Lombardía.

Remco Evenepoel firmó el segundo puesto y Michael Storer, australiano del Tudor, completó el podio.

Es el tercer monumento de la temporada para Pogacar, tras imponerse en Lieja y Tour de Flandes. En Milan San Remo fue tercero y en la Roubaix, segundo. Ha sido podio en todos los monumentos del curso.

Andorra, epílogo de una temporada única

Pogacar cerrará su temporada el próximo fin de semana en Andorra: el próximo domingo 19 de octubre estará en la Andorra Cycling Masters, una cita que reunirá a cuatro de los mejores ciclistas del planeta en un formato nunca visto: Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič e Isaac Del Toro se enfrentarán en un desafío inédito, sin pelotón, sin gregarios y sin guion preestablecido: solo ellos cuatro, cara a cara, en busca de la victoria.