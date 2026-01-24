¡Histórico Van der Poel! Alcanza las 50 victorias e iguala al mejor de todos los tiempos

El neerlandés Mathieu Van der Poel, del Alpecin Premier Tech, sumó una nueva victoria este sábado en Maasmechelen (Bélgica), en la undécima prueba de la Copa del Mundo de ciclocrós, la número 50 de su carrera en la competición, con la que igualó el registro del belga Sven Nys.

Van der Poel, líder de la clasificación, reforzó su dominio con una nueva victoria ante su público, en un día muy especial para él. El neerlandés, que se repuso tras sufrir dos pinchazos en la prueba, fue el más rápido con un tiempo total de 1:03:52.

Tras él, entraron a meta su compatriota Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) y el belga Niels Vandeputte (Alpecin-Premier Tech Development Team), que entraron como segundo y tercero a 3 y 4 segundos, respectivamente.

El campeón del mundo tuvo un día duro, pero supo demostrar que también es un corredor que se repone a las adversidades. Un pinchazo en la rueda delantera en la cuarta vuelta le hizo perder 20 segundos cuando iba en cabeza. Sin embargo, y a pesar de sufrir otro en la última vuelta, Van der Poel reafirmó su incontestable dominio ante su público.

Por su parte, el español Felipe Orts (Ridley), que llegaba tras su histórico tercer puesto en Benidorm, entró en quinto lugar, un puesto por detrás del ya mencionado Nys, cuarto.

Ahora, Van der Poel y el resto de corredores se centrarán en el Campeonato del Mundo de Ciclocross, que se celebra en dos jornadas el 31 de enero y el 1 de febrero en la ciudad neerlandesa de Hulst.

Puck Pieterse triunfa ante los suyos

En el cuadro femenino, la neerlandesa Puck Pieterse, del Alpecin-Premier Tech, venció este sábado en Maasmechelen, en su primera victoria esta temporada en la Copa del Mundo, con un tiempo de 47:33.

Pieterse triunfó ante su público y acabó por delante de su compatriota, Ceylin del Carmen Alvarado, del Fenix-Premier Tech, y de la francesa Amandine Fouquenet, del Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, segunda y tercera a 10 y 11 segundos, respectivamente.

Por su parte, la también neerlandesa Lucinda Brand (Baloise), que firmó su triunfo matemático en la general de la Copa del Mundo en la prueba pasada celebrada en Benidorm, acabó en la décima posición a 0:56 de su compatriota.