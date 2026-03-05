La historia detrás de la fotografía más viral de Pogacar: "Los euros mejor invertidos de mi vida"

Este sábado 7 de marzo, Tadej Pogacar volverá a la escena del crimen. El líder del UAE Team dará el pistoletazo de salida a su temporada con la disputa de la Strade Bianche, escenario en el que el año pasado protagonizó una de las victorias más salvajes de su carrera.

En la edición anterior, el jefe de filas del UAE Team se fue al suelo a 50 kilómetros de meta al tomar una curva del Colle Pinzuto, ahora rebautizado como 'sector Pogacar'. La inesperada escena parecía poner fin a las opciones de 'Pogi' de hacerse con la victoria y dar alas a Pidcock, pero este último decidió esperar a su rival al ver que este se reincorporaba rápidamente a la carrera.

Ensangrentado y con el maillot arcoíris desgarrado, Pogacar terminó imponiendo su ley para apuntarse su tercera victoria en la Strade Bianche, igualando el récord de Cancellara. Más allá de lo heroico del triunfo, este sigue siendo recordado gracias a una fotografía que automáticamente se convirtió en una de las más emblemáticas de la historia del ciclismo.

Pogacar, en su llegada a meta en la pasada edición de la Strade Bianche / Alen Milavec

Alen Milavec, fotógrafo personal del esloveno, consiguió captar una instantánea que ya es historia del ciclismo. Pogacar, con los índices en alto, se preparaba para cruzar la meta con el público entegrado y la imponente Piazza del Campo de fondo. Milavec consiguió capturar el instante más emocionante de la llegada del esloveno, y no tardó en desvelar la intrahistoria detrás de esta icónica captura.

"Estuve buscando por la plaza principal para encontrar la mejor ubicación. Encontré un bar con un balcón e hice una reserva para el día de la carrera. Me costó 50 euros y estuve comiendo y bebiendo todo el día. Para ser sincero, fueron algunos de los euros que mejor he invertido en mi vida", compartió en su cuenta de Instagram horas después de terminar la carrera

Noticias relacionadas

La instantánea no sólo inmortalizó una de las victorias más meritorias de Pogacar, también dejó una postal para el recuerdo de la ciudad de Siena. El municipio, de poco más de 50.000 habitantes y declarado Patrimonio de la Humanidad de UNESCO en 1995, ahora también se ha convertido en uno de los grandes puntos de interés del ciclismo mundial.