Marc Hirschi: “Pogacar nunca tiene un mal día, ni siquiera en los entrenamientos”

Marc Hirschi (Ittigen, Suiza, 1998) ha pasado de trabajar para grandes nombres como Pogacar, Del Toro o Ayuso a convertirse en uno de los referentes del ambicioso proyecto del Tudor Pro Cycling Team. Ganador de una etapa en el Tour de Francia, el suizo atiende a SPORT durante la disputa de la ronda gala para valorar su actuación en la presente edición y abordar este nuevo capítulo en el que disfruta de mayor libertad, pero también asume más responsabilidad dentro del equipo.

P: Nos acercamos al final del Tour de Francia. ¿Qué balance haces hasta ahora de tu actuación individual y la del equipo?

Estoy satisfecho a nivel personal. Creo que he dado un paso adelante con el transcurso de las jornadas y he podido participar en algunas fugas. Siempre esperas seguir mejorando, pero por el momento estoy contento con el balance global.

Lo mismo pienso de la actuación del equipo. A pesar de perder a Arvid de Kleijn y a Matteo Trentin (abandonos en la sexta y la décima etapa), hemos podido tener presencia en los sprints con Rick Pluimers y nos hemos desenvuelto bien en la montaña. Estamos progresando, pero siempre se puede mejorar.

P: ¿Cómo reacciona el equipo ante dos bajas inesperadas dentro de una formación de ocho corredores?

Tienes que adaptarte. El plan inicial era que Arvid estuviese en los sprints, pero hemos tenido que apostar por Rick. Matteo también era una parte importante para el equipo tanto a nivel global como en las fugas, nos tenía que ayudar mucho. Ha sido difícil no contar con él, aunque creo que Marco Haller, con su experiencia, ha cubierto bien ese vacío.

P: ¿Cómo afrontas las últimas etapas del Tour?

El final de la tercera semana será durísimo, hay montañas muy duras. En mi caso prefiero subidas cortas, pero en la recta final todo el mundo está cansado y la competición será diferente.

Yo seguiré buscando escapadas e intentando crear oportunidades en la fuga. A partir de ahí, nunca se sabe.

Marc Hirschi, ciclista del Tudor Pro Cycling Team / EFE

P: ¿Qué tendría que pasar para que terminaras el Tour satisfecho con tu actuación?

Me gustaría estar presente en más escapadas, como he venido haciendo en los últimos días, y demostrar de lo que soy capaz. Ese es el objetivo principal, que lo demos todo.

P: Eres un habitual en las fugas, pero también sabes lo que es ganar una etapa del Tour. ¿Esperas volver a conseguirlo?

Eso espero. Sigo soñando con volver a ganar una etapa del Tour, pero ahora tengo que ser un poco realista. Algunos días he aguantado hasta el final, pero me ha faltado un poco para estar entre los mejores.

Aun así, nunca se sabe. Tienen que combinarse muchos factores, pero sigo manteniendo la esperanza.

El Tour una carrera gigantesca, una de las pocas en las que el simple hecho de estar en la salida ya es un éxito

P: ¿Qué significa para ti correr el Tour de Francia y qué has descubierto desde dentro que no se percibe desde fuera?

Es la cita más importante del calendario. Recuerdo verla por la televisión y empezar a soñar con poder convertirme en un ciclista profesional. Es una carrera gigantesca, una de las pocas en las que el simple hecho de estar en la salida ya es un éxito.

Compitiendo en el Tour he descubierto el estrés que genera, algo que no se percibe desde la televisión. La enorme cantidad de gente que hay en todas las etapas, lo cerca que está, también el ruido del helicóptero... Son muchos factores que aumentan el riesgo de que se produzca un accidente.

En otras carreras, si hay una caída delante puedes escucharla y estar prevenido, pero en el Tour no siempre es posible. Esto te obliga a estar más concentrado y supone un estrés adicional para los ciclistas.

P: Hemos visto el furor que causa Alaphilippe entre los aficionados. ¿Qué supone para el Tudor contar con un corredor tan experimentado como él dentro del equipo?

Para mí es muy especial, aunque ya me he acostumbrado un poco. En el pasado Julian y yo nos enfrentamos en muchas carreras, y antes veía sus actuaciones por la televisión. Es una gran estrella con un gran carácter, y es fantástico ver cómo inspira a la gente.

A mí me ha ayudado mucho y su experiencia es de gran valor para el equipo. Nos ayuda en la carrera, pero sobre todo en el autobús. Es un honor poder contar con alguien como Julian dentro del equipo.

Hirschi y Alaphilippe, de rivales a compañeros en el Tudor / GUILLAUME HORCAJUELO

P: Antes de llegar al Tudor compartiste equipo con Pogacar. ¿Qué diferencias ves en él respecto a cuando lo tenías como compañero?

El Pogacar que vemos en los medios se parece bastante al de la vida real, no existe una gran diferencia. Es bastante tranquilo, abierto... La imagen que proyecta es la imagen real.

Cuando entrenas con él entiendes dónde reside la verdadera diferencia. Simplemente es el más fuerte en todos los aspectos. Está a otro nivel, tanto en los entrenamientos como en la competición.

Pogacar está a otro nivel, tanto en los entrenamientos como en la competición

P: ¿Recuerdas alguna situación en la que pensaras: “Esto no es normal”?

Pogacar es muy constante. Nunca tiene un mal día, ni siquiera en los entrenamientos. Otro aspecto sorprendente es que casi nunca enferma y puede entrenarse a la perfección todos los días.

Cuando mantienes este ritmo y esta rutina, y además tienes una capacidad de recuperación tan rápida, terminas marcando la diferencia. Es lo que explica que ahora mismo esté un escalón por encima del resto.

Hirschi fue compañero de Pogacar en el UAE Team / CHRISTOPHE PETIT-TESSON

P: ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido de Pogacar?

Las cosas básicas las hace a la perfección. No comete ninguna locura y está concentrado en lo esencial: comer y beber lo suficiente, hacerlo todo en el momento oportuno, escuchar a su cuerpo y no sobreentrenar.

Controla esos aspectos de manera extraordinaria, y ahí reside la clave de su éxito. Es el ejemplo perfecto de que los aspectos que pueden parecer más sencillos son, al final, los más importantes. Siempre puedes buscar nuevos ámbitos en los que mejorar, pero primero tienes que bordar lo básico.

P: También compartiste equipo con Juan Ayuso, que está cuajando un gran Tour. ¿Le ves subiendo al podio en París?

Para mí sería un sueño que lo consiguiera. Ahora está todo muy abierto y es difícil hacer una predicción, pero es evidente que ha dado un paso adelante respecto a otros años.

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En el Tour siempre puedes tener un mal día, pero Ayuso se ha mostrado realmente consistente y creo que tiene opciones de acabar subiendo al podio.