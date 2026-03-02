Héctor Álvarez ‘llama’ a la puerta del WorldTour

Iván Romeo, Adrià Pericas, Pablo Torres, Pau Martí, Benjamín Noval o Héctor Álvarez son algunos de los nombres propios del futuro del ciclismo español. Mucho presente y victorias, como Iván Romeo, pero un futuro aún mejor el que prometen estos chicos a un país que no deja de sacar buenos ciclistas. En el caso de Héctor Álvarez, las predicciones están empezando a ser realidades, y este buen inicio de temporada con el equipo Lidl - Trek en el WorldTour es clara muestra de ello.

El joven corredor de Benidorm aún no forma parte de la plantilla del WorldTour. Debido a la extensa plantilla del equipo alemán y a que sus 19 años todavía es corredor sub23, Álvarez forma parte del ‘roster’ del equipo ‘Devo’: el Lidl - Trek Future Racing. De esta manera, el joven español organiza su calendario entre el equipo de desarrollo y el de los “mayores”, aunque también participa en algunas carreras con el combinado nacional sub23.

Un hueco entre los grandes

El año pasado ya debutó en el primer equipo muy pronto, en la Vuelta a la Región de Murcia y en la Clásica de Jaén. No obstante, los primeros resultados meritorios tardaron en llegar. Fue en el Tour de Austria -ante nombres de prestigio como Isaac del Toro, Rafal Majka o su compañero Lennard Kamna- donde consiguió buenos resultados de etapa: dos 7º puestos y una tercera posición.

En lo transcurrido de 2026, Héctor Álvarez solo se ha enfundado el maillot del equipo WorldTour. Ha participado en el Gran Premio Castellón – La Cerámica, Clàssica Comunitat Valenciana, dos trofeos de la Challenge de Mallorca (Trofeo Calvià y Trofeo Ses Salines), Vuelta a la Región de Murcia, Volta ao Algarve y, hoy, Kuurne – Brussel – Kuurne.

En total, cuatro top-10: GP Castellón (9º), Trofeo Calvià (2º), Vuelta a la Región de Murcia (7º) y etapa ‘crono’ de Volta ao Algarve (8º). El más destacado, sin duda, el logrado en la carrera de la Challenge de Mallorca. Fue únicamente superado por el portugués Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), demostrando un gran poderío en un perfil rompepiernas de constante sube-baja y superando a nombres -a priori- más fuertes.

En el pavé, como en casa

Héctor Álvarez es un tipo de ciclista que se adapta muy bien a las etapas de media montaña y a las clásicas. Especialmente, en el pavé. No hace falta ir más lejos que al caso más reciente en la Kuurne – Brussel – Kuurne. Antes de empezar la larga jornada, no era el ciclista más fuerte de los que presentaba el Lidl – Trek. Sin embargo, ante el mal día de compañeros más importantes como Jonathan Milan y las buenas sensaciones que tenía, el español ha ido avanzando.

Incluso, se ha atrevido a lanzar un ataque. A unos 40 kilómetros para el final, yendo en el pequeño grupo de escapados y con los desafiantes tramos de pavé ya superados, ha conseguido avanzarse un poco y rodar unos pocos kilómetros con unos 10-15 segundos de ventaja sobre sus rivales. Finalmente, aunque el ataque no ha sido exitoso, ha cruzado la línea de meta con el primer grupo siendo el primer Lidl – Trek (29º).

Aún queda mucha temporada, pero a este paso, sería raro no ver a Héctor Álvarez en la plantilla WorldTour de la temporada 2027.