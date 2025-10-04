Ciclismo
Héctor Álvarez amplia el medallero español: bronce continental en la prueba de fondo sub-23
El belga Jarno Widar se hizo con el oro, mientras que el francés Maxime Decomble se colgó la plata
EFE
El valenciano Héctor Álvarez logró este sábado la medalla de bronce en la prueba de fondo del Europeo sub-23 de ciclismo que se disputan en Guilherand-Granges (Francia) y que se llevó el belga Jarno Widar, tras completar un recorrido de 121,1 kilómetros.
El metal se une al oro conseguido este viernes por Paula Blasi en la misma prueba en categoría femenina y el doblete de Paula Ostiz en la crono y la prueba en ruta junior.
Héctor Álvarez, de 18 años, llegó a meta a 46 segundos de Widar,que se colgó el oro con 3h11:58, y a 32 del francés Maxime Decomble, plata, tras un recorrido muy exigente con tres subidas a Sant Romain de Lerps (7,1 km al 7%) y otras tres a Val d’Enfer (1,6 km al 9,8%).
El campeón mundial en Ruanda hace unos días, el italiano Lorenzo Finn, finalizó décimo por delante de los otros dos españoles, Adrià Pericas (16º) y Pau Martí (33º).
Héctor Álvarez, medallista de plata continental en 2024 en la categoría júnior, cierra con este resultados una gran temporada en la que hace unos días, en los Mundiales de Ruanda, terminó noveno la contrarreloj y cuarto en la prueba de fondo sub-23.
