¿Hay posibilidades que se cancele La Vuelta?

La Vuelta a España 2025 afronta su semana decisiva. La carrera está más que abierta, con Jonas Vingegaard con solo 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida, pero no es el principal centro de atención. El foco se lo están llevando las protestas proPalestina que, etapa tras etapa, se dejan ver y que en alguna ocasión afectan a la carrera más de lo debido. Tras lo sucedido en las etapas 11 (Bilbao) y 16 (Galicia), se ha empezado a poner en duda la viabilidad del final de La Vuelta del próximo domingo en la capital de España, Madrid.

Hoy se ha producido el segundo episodio de neutralización de la etapa a raíz de las manifestaciones. El primero se produjo hace menos de una semana en Bilbao. La etapa debía finalizar en una avenida de la capital vizcaína, pero justo antes del primer paso por meta, un grupo de manifestantes causó importantes altercados al lanzar las vallas de protección que estaban a lado y lado de la vía e intentaron invadir la calle. La policia tuvo que intervenir y la organización decidió no hacer el final previsto y neutralizar la etapa a 3 km de meta. Hoy, en la etapa 16 entre las localidades gallegas de Poio y Mos-Castro de Herville, tras varias etapas relativamente tranquilas aunque con las reivindicaciones presentes, las protestas han vuelto a ganar el pulso a la carrera. Los manifestantes han ocupado la carretera a tres kilómetros de la meta y han impedido el paso de los verdaderos protagonistas. Ante tal multitud, la organización no ha tenido más remedio que neutralizar la etapa a 8 km del final en alto.

La respuesta de la organización de La Vuelta

Mientras tanto, los rumores de una posible cancelación de la última etapa en Madrid han ido ganando fuerza... hasta que el director de La Vuelta, Javier Guillén, ha salido al paso. Ayer, aprovechando el segundo y último día de descanso, atendió a SPORT y disipó cualquier duda. "Nosotros no trabajamos en ningún escenario que no sea llegar a Madrid", dijo Guillén, sin dudar. Esta tarde, tras lo sucedido en la etapa 16, se ha producido una importante rueda de prensa en la que el director de la carrera ha vuelto a ser preguntado por la misma cuestión y, de momento, no hay cambio de posición: "Lo que queremos es trabajar para llegar a Madrid. No hay ningún plan B de llegar a Madrid. ¿Sustituir la etapa? En ningún caso".

El final de Vuelta es prometedor en todos los sentidos y el ambiente seguirá calentándose día a día. ¿Llegará La Vuelta a Madrid? La organización quiere, pero veremos si será una realidad.